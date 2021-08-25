الأربعاء 25-08-2021
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الأربعاء، 25-08-2021 02:37 م

نصائح أساسية للفتيات عند السفر بمفردهم

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الوكيل الإخباري - تأخذ الكثيرات إجازات فردية وتنطلق في رحلة ممتعة عبر القارات.

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أهم النصائح للسيدات اللواتي يسافرن بمفردهن:

 

اختيار الوجهة
يمكن السفر بشكل أفضل بمجرد فهم سبب الرغبة في الذهاب إلى الوجهة المرغوب قصدها. يجب أن تفهمي رغبتك، وما الذي يجذبك إلى الوجهة للحصول على تجربة سفر أكثر متعة. 

التخطيط الجيد لليلة الأولى
يجب تخصيص مكانًا للنوم في الليلة الأولى من كل وجهة في رحلتك وخططي للوصول بحلول منتصف بعد الظهر. من المهم أن يكون لديك الوقت للعثور على فندقك أو بيتك في وضح النهار والوقت لتغيير مكان إقامتك إذا قررت أن هذا ليس المكان المناسب لك. 


حزم الأمتعة الخفيفة
ستوفري المال وتكوني أكثر قدرة على الحركة إذا قمتي بحزم الأمتعة الخفيفة. يتطلب الأمر مزيدًا من التخطيط للحصول على خزانة ملابس تمتد من أحذية المشي لمسافات طويلة إلى الكعب العالي اختاري لونًا أساسيًا (أسود ، بني ، بيج ، كحلي) ، لونًا متباينًا (أبيض ، بيج ) ولونًا أو اثنين لإضافتهما معًا. 

 

الاحتفاظ بمسكنك لنفسك
سكنك هو ملاذك الآمن. لا تخبري الناس بمكان إقامتك. إذا طلبوا ذلك، فمن السهل أن تكوني غامضة. 

حماية المستندات والبطاقات والنقود 
حافظي على أمان جواز سفرك والمستندات المهمة الأخرى واحتفظي بنسخ احتياطية في حال ضياع النسخ الأصلية.

 

أخذ استراحة من التكنولوجيا

تعيش النساء حياة مزدحمة. للاسترخاء حقًا، قد ترغبين في الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة من الوقت سيساعدك الابتعاد عن الشاشات والتكنولوجيا، على اكتشاف نفسك بشكل كامل. 

 

لقاء السكان المحليين

من خلال التخطيط الجيد سيكون لديك فهم أفضل لكيفية دعم الاقتصاد المحلي. شراء الحرف اليدوية المحلية، وتناول الطعام المحلي، والبقاء في مساكن مملوكة محليًا حتى لا تغادر الأرباح البلد. وبينما تفعلين كل هذا ، تواصلي مع السكان المحليين. سوف يمنحك هذا الكثير لتفكر فيه.

 

 

المصدر - سيدتي 

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