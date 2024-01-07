نصائح أساسية للمسافرين عند ترتيب حقيبة السفر الشتوية

الوكيل الإخباري - إن توضيب حقيبة السفر الشتوية من أكثر الصعوبات التي تواجهك كمسافر، وذلك نظرًا لرغبتك في احتوائها على كافة الاحتياجات والقطع الثقيلة لمواجهة الطقس البارد في أي وجهة سياحية متجه إليها، ولإنجاز هذه المهمة ينصح باتباع بعض الحيل الآتية.





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معطف واحد

أولاً وقبل كل شيء، احزم سترة ثقيلة واحدة فقط لتبقى دافئًا في الخارج أثناء فترة التجول داخل الوجهة السياحية، والحرص على التأكد من أنها سترة ثقيلة بدرجة كافية (نظرًا لأنك سترتديها طوال رحلتك) ويمكن أن تتناسب مع جميع الملابس التي تخطط لارتدائها.

تجهيز وشاح وقبعة

احزم فقط وشاحًا واحدًا وقبعة ومجموعة من القفازات التي تناسب معطفك. للحصول على أقصى قدر من الدفء. يمكنك التخطيط لشرائها كافة عندما تصل إلى وجهتك.



زوج واحد من الأحذية

ينصح بحزم حذاء واحد ثقيل ويتحمل الثلج والتجول لفترات طويلة، بالإضافة إلى ذلك أن يكون مريحًا للسير به لفترات طويلة من اليوم أثناء رحلتك السياحية. أضيفي إلى ذلك، ارتداء أكبر حذاء وأثقل سترة في المطار وذلك لمنع تكدس حقيبة السفر بالكثير من الأغراض الثقيلة.

لف الملابس أثناء طيهاأثناء حزم ملابسك وطيها، ينصح بلفها بطريقة منظمة لتوضع داخل حقيبة السفر الشتوية بطريقة مرتبة، ومن ثم توفير مساحة كبيرة لوضع المزيد من الملابس والأغراض الضرورية التي تحتاج إليها خلال رحلتك السياحية.

مستلزمات النظافة

يمكن أن تشغل أدوات النظافة مساحة كبيرة من الحقيبة وتكون ثقيلة، لذا يمكنك إما حزم الأساسيات فقط أو التخطيط للحصول عليها عند وصولك إلى وجهتك.

ضع الأحذية في أكياس حتى لا تتسخ الملابس

قم بتعبئة حذائك في أكياس حتى لا تتسخ ملابسك من الثلج أو الطين أثناء رحلتك السياحية، وخاصًة بسبب استخدام الحذاء بصفة مستمرة طوال فترة التجول داخل الوجهة السياحية.



تحديد ملابسك اليومية

هناك ميل إلى ملء حقيبتك بمعاطف وسترات أكثر مما ستحتاجه لرحلتك الشتوية، إذا كنت تتطلع إلى السفر بوزن خفيف، فمن الضروري أن تحزم الحد الأدنى من الأمتعة، وبالتالي الحيلة الأفضل على الإطلاق لتحديد ذلك، اختيار وتحديد الملابس اليومية وترتيبها بطريقة منظمة داخل حقيبة السفر.



إنشاء قائمة بالتعبئة الخاصة

بعد أن قررت ما سترتديه كل يوم، خذ خطوة أخرى إلى الأمام من خلال إعداد قائمة تعبئة بالأشياء التي تحتاجها لرحلتك السياحية، لا تقم فقط بإعداد قائمة طويلة من العناصر التي ترغب في إحضارها معك في رحلتك، بدلاً من ذلك، قم بإنشاء قائمتين: بالأشياء التي تحتاجها والأشياء التي تريدها، إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت تحتاج حقًا إلى عنصر ما فيتم إلغائه والحصول فقط على الضروريات، يعد إعداد قائمة التعبئة مفيدًا لكل رحلة، خاصة عند التعبئة للطقس البارد.



استخدام مكعبات التعبئة

المكعبات المدمجة مثالية لبقاء حقيبة السفر الشتوية منظمة كما أنها توفر المساحة، إنها تعمل عن طريق تكثيف ملابسك الضخمة حتى لا تكون حقيبة سفرك مليئة بالهواء والمساحة المهدرة، لذا يوصي باستخدام هذه الأداة المفيدة لتعبئة الملابس بطريقة جيدة وأكثر نظامًا في فصل الشتاء.



تحضير حذاء من الأحذية المقاومة للماء

تعتبر الأحذية طويلة رائعة لللسفر في فصل الشتاء لأنها يمكن أن تكون مفيدة للغاية أثناء السير في الثلج والطين، يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأحذية الشتوية المقاومة للماء لحمايتك من السقوط على الأسطح الجليدية، كما أنها توفر حماية جيدة ضد المشي على الجليد.

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