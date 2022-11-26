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السبت، 26-11-2022 03:01 م

نصائح السفر في الشتاء

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الوكيل الإخباري - يعدّ السفر في الشتاء، من النشاطات الممتعة، التي يمكن القيام بها، مع ضرورة اتباع بعض النصائح والخطوات في الطقس البارد.

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- اختيار الرحلة الجوية المباشرة: على الرغم من أن الرحلة الجوية المباشرة أكثر تكلفة، إلا أنه من المنطقي اختيار الأخيرة، في فصل الشتاء. بالمقابل، عندما يصل المسافر إلى المطار الأول، عليه الانتظار حتّى حلول موعد الرحلة الجوية الثانية، فإذا تأخّرت، فقد ينتهي الأمر بقضاء الليل على مقعد بارد وصلب داخل المطار أو في فندق!


- حجز الرحلات الصباحيّة: من المُمكن محاولة حجز رحلة الطيران الصباحيّة، في الشتاء، وذلك لأنّه إذا تأخرت الرحلة أو ألغيت، فإن شركة الطيران في معظم الأوقات ستضع المسافر على متن رحلة ستنطلق في وقت لاحق من ذلك اليوم، إذا كانت هناك مقاعد متاحة، أمّا إذا لم تفعل ذلك، فلا يزال لدى المسافر فرصة للسفر في وقت لاحق من ذلك اليوم من مطار مختلف أو مع شركة طيران مختلفة.


- الاستعداد لتغيير الطائرة في الهواء الطلق: إذا حجز المسافر رحلة متعدد المطارات، فلا ينصح بترك المعطف في الأمتعة، حتى لو كانت الوجهة المقصودة تتمتع بمناخ أكثر دفئًا، فقد يضطر المسافر إلى المشي في الخارج لتغيير الطائرة، خصوصًا في بعض المطارات الريفية. 


- مغادرة المنزل باكرًا: سواء كان المسافر يستخدم الطائرة أو يقود السيارة، عليه مغادرة المنزل باكرًا، خلال أشهر الشتاء، إذ يمكن أن تؤثر الأحوال الجوية بشكل خطير على السفر، مما يتسبب في حدوث تأخيرات.

 

 

سيدتي

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