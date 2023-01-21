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السبت، 21-01-2023 04:46 م

نصائح السفر لكبار السن

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الوكيل الإخباري - يعود السفر وزيارة الوجهات السياحية بفوائد عدّة على كبار السن، وفي هذا الإطار، وهناك عدد من النصائح الواجب اتباعها من قبل كبار السن.

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الأدوية
من المهم الاحتفاظ بالأدوية في متناول اليد خصوصاً عند السفر على متن الطائرة لأن الوصول إلى الحقائب التي تم فحصها يكاد يكون مستحيلًا.

 

تمديد الساقين
الجلوس لفترات طويلة ضمن وسائل النقل في السفر، يستبب بخطر على كبار السن لا سيما تجلط الأوردة العميقة الناجم عن قلة الحركة. لذا، يمكن الحصول على مقعد في الممر مما يسهل الوقوف والتمدد واستخدام الحمام، بالإضافة إلى تأكد من تذكيرهم بالتوقف كل بضع ساعات إذا كانوا على الطريق السريع لأخذ استراحة قصيرة.

 

الحفاظ على رطوبة الجسم
يتعرض كبار السن الذين يسافرون على ارتفاعات عالية لخطر أكبر للإصابة بالجفاف، لذا يجب أن يحتفظوا بزجاجة ماء ممتلئة ويشربوها أثناء السفر، لا يصح نسيان تناول الطعام أيضًا وتناول بعض الوجبات الخفيفة مثل الفاكهة أو المكسرات في أكياس بلاستيكية في حقيبة حملهم بدلاً من الاعتماد على متاجر المطارات والمطاعم التي قد يكون لديهم وقت للتوقف أيضًا.

 

لتعرف على تفاصيل السفر
يجب جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول خط سير الرحلة، والتعرف على أوقات المغادرة والوصول للرحلات والبوابات والخرائط وما إلى ذلك لتجنب المفاجآت غير المتوقعة. بالنسبة لكبار السن الذين يسافرون بالسيارة، فمن الممكن مراقبة الطقس والتحقق أيضًا بالطرق كما أن تطبيقات السفر تسمح بالمشاركة حتى التمكن من تتبع الطرق عبر الإنترنت أثناء الرحلة السياحية.


الوصول باكرًا
يمكن تشجيع كبار السن على الوصول إلى المطار أو محطة القطار مع توفير الوقت لهم حتى لا يتعجلوا وهم يشقون طريقهم عبر المبنى، ثم تجنب المشي لمسافات طويلة عن طريق ترتيب كرسي متحرك أو المساعدة في وقت مبكر، يمكن للخطوط الجوية عادةً إعداد ذلك عند حجز الرحلات.

 

سيدتي

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