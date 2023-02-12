نصائح السلامة للسائق وعائلته أثناء السفر بالسيّارة

الوكيل الإخباري - يتعرض البعض أثناء السفر على الطريق للحوادث أو الظروف الطارئة والمفاجئة والتي تهدد سلامة المسافر وعائلته، ولتفادي هذا الأمر ينصح باتباع النصائح الآتية.



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التحقق من السيارة

قبل الانطلاق بالرحلة، يجب مراجعة: مستوى الزيت، وضغط الهواء في الإطارات، والبطارية.

التركيز أثناء القيادة

إحدى نصائح السلامة الرئيسية لحماية المسافر في رحلة برية هي الاستمرار في التركيز على الطريق، يجب عدم تشتت الانتباه عن طريق أي مكالمات هاتفية أو رسائل.



الدردشة

الدردشة تساعد في بقاء السائق مستيقظًا، ولكن الإفراط في الحديث قد يؤدي إلى تشتيت الانتباه وبالتالي التقليل من التركيز أثناء القيادة.



تناول الوجبات

إذا شعر المسافر بالجوع والاحتياج إلى تغذية الطاقة، فمن الممكن التوقف وتناول وجبة خفيفة عادية. ينصح بضرورة الأخذ في الاعتبار أن الأكل أثناء القيادة غير مقبول لكونه يتسبب في تشتت الانتباه.



التوقف بانتظام

لا بدّ من أخذ فترات راحة منتظمة. في حالة قيادة السيارة أثناء الليل أو في رحلات طويلة، للبقاء آمنًا في الرحلة، يجب أن يكون المسافر مستعدًا لأي تغييرات على الطريق والرد عليها بسرعة.

سيدتي