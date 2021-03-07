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الأحد، 07-03-2021 03:18 م

نصائح تجعل السفر بالسيارة أسهل وأكثر متعة

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الوكيل الاخباري - يفضل العديد من الناس استخدام سياراتهم الشخصية للسفر في الرحلات الطويلة، لكن هذه الرحلات قد تكون شاقة للبعض في حال عدم مراعاتهم لبعض القواعد البسيطة.

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ولكي يكون السفر بالسيارة أكثر راحة ومتعة ينصح الخبراء باتباع بعض التعليمات، أهمها هو الحرص على الراحة والنوم لمدة كافية قبل كل رحلة طويلة، وخصوصا للسائقين من فئة الأعمار الكبيرة والذين تظهر عليهم علامات الإرهاق أكثر من الشباب.


ولضمان نوم جيد قبل رحلات السفر الصباحية ينصح الخبراء أيضا بعدم السهر لوقت متأخر، وعدم مشاهدة التلفاز أو النظر طويلا لشاشات الحواسب والهواتف قبل النوم، والتي قد تسبب نوعا من الأرق.


ويحذر الخبراء أيضا من تعاطي بعض العقاقير الطبية التي قد تتسبب بالنعاس أثناء القيادة مثل مضادات الحساسية على سبيل المثال، كما ينصحون بأن تكون الموسيقى التي يستمع إليها السائق أثناء الرحلة غير هادئة جدا كي لا تتسبب له بالنعاس، وبنفس الوقت لا ينبغي الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة إلى حد كبير والتي قد تشتت الانتباه.


وأثناء القيادة لساعات طويلة ينصح الخبراء أيضا بأخذ استراحات قصيرة كل مدة والخروج من السيارة لاستنشاق الهواء ومنح العينين فرصة للراحة، كما ينصحون بتناول بعض الأطعمة الخفيفة والسوائل التي تمنح الجسم الطاقة اللازمة.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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