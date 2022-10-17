نصائح حول ترتيب حقيبة السفر للملابس الشتوية

الوكيل الإخباري-يعشق الكثيرون السفر في الشتاء حيث تتنوع الوجهات الجذابة التي تنبض بالأجواء الرومانسية فضلاً عن النشاطات الممتعة لا سيما التزلج، إلا أن السفر في هذا التوقيت من العام يحتاج إلى ترتيب حقيبة السفر بطريقة مثالية، من خلال اتباع بعض النصائح الآتية.



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حزم معطف واحد

ينصح بحزم سترة ثقيلة واحدة فقط ليبقى المسافر دافئًا في العوامل الجوية، كما أنه من المهم التأكد من أنها سترة مميزة وأن تكون دافئة بما يكفي لأنه سيتم ارتدائها طوال الرحلة السياحية، ويمكن أن تتناسب مع جميع الملابس التي تخطط لارتدائها.

حزم وشاحًا واحدًا وقبعة وقفازات

ينصح بحزم وشاحًا واحدًا وقبعة ومجموعة من القفازات التي تتناسب مع معطف، كما أنه من المهم للغاية التأكد من أن المسافر يحبهم أيضًا لأنهم هم الوحيدون الذين سترتديهم في الرحلة السياحية، كما أنه من الضروري حزم دائمًا القفازات التي لا تحتوي على أصابع ولكن يمكن أيضًا تغطيتها بالقفازات، لحرية الإصبع في استخدام الهاتف المحمول لالتقاط الصور إذا لزم الأمر، ولكن يمكن تغطيتها بعد ذلك للحصول على أقصى درجات الدفء، إذا لم يكن هناك مساحة في حقيبة السفر لهذه العناصر، يمكن التخطيط لشراء هذه العناصر عند الوصول إلى الوجهة السياحية.

زوج واحد من الأحذية

ينصح بضرورة حزم زوجًا واحدًا من الأحذية الدافئة عند السفر إلى الرحلة السياحية، كما أنه من المهم تغليف هذه النوعية من الأحذية جيدًا ووضعها في حقيبة السفر.



ارتداء أثقل الملابس في المطار

بعد ذلك، يمكن التخطيط لارتداء الأغراض الثقيلة والضخمة في المطار حتى لا تشغل مساحة غير ضرورية في الأمتعة، لذا يمكن التخطيط لارتداء أكبر حذاء وأثقل سترة إلى المطار.



الملابس القابلة للطي

عند حزم حقيبة اليد، ينصح بالقيام بلف أو طي الملابس ووضعها داخل حقيبة السفر أو حقيبة اليد والتي بالضرورة تكون هامة للغاية عند السفر في فصل الشتاء ويمكن الحاجة إليها في أي وقت.

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