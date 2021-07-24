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السبت، 24-07-2021 03:51 م

نصائح حول كيفية التعامل مع رحلات السفر الفجائية

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الوكيل الإخباري - لا يمكنك دائماً التخطيط لرحلات السفر مسبقاً، فقد تُجبر أحياناً على السفر بشكل فجائي.

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نصائح حول كيفية التعامل مع رحلات السفر الفجائية :

 

الميزانية
إذا كانت وجهة معينة تجعلك تخطط لرحلة، فعليك أولاً وقبل كل شيء التفكير في مواردك المالية. بعد ذلك، تحقق مما إذا كان من الممكن التخطيط لرحلة في الوقت الحالي، وإذا لم تكن هناك وجهة محددة في الاعتبار، فاختر المكان وفقاً لميزانيتك.
ومع ذلك، يجب ألا تتخلى عن الخطة بأي حال من الأحوال، حتى إذا لم تكن الميزانية كبيرة جداً، يمكنك الذهاب في عطلة نهاية أسبوع قصيرة.

 

رحلات اللحظة الأخيرة
إذا كنت تبحث عن الأماكن الصحيحة، فلن تكون حجوزات الطيران في اللحظة الأخيرة بهذه الصعوبة. ومع ذلك، لا تأخذ فقط أول صفقة تصادفك. بالتأكيد، قد تكون في عجلة من أمرك، لكن مقارنات التكلفة أمر لا بدّ منه.

التقدم بطلب للحصول على التأشيرة
لقضاء إجازة إلى مكان يتطلب منك الحصول على تأشيرة للسماح لك بالسفر إلى هناك، من الواضح أنه لا يمكنك وضع خطط فورية، ولكن مع ذلك ، لن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً إذا تقدمت بطلب للحصول على التأشيرة في الحال.
سيكون الاتصال بوكيل السفر لمساعدتك في إكمال الإجراءات خطوة ذكية لتسريع العملية. 

جولات العطلات
قد يكون الذهاب في اللحظة الأخيرة باهظ الثمن في معظم الأوقات. ولكن، إذا لم تشعر بالذعر وحافظت على هدوئك، فيمكنك إجراء جميع الترتيبات حتى في فترة زمنية قصيرة.
على الرغم من أنه ليس لديك الكثير من الوقت للبحث عن المكان وعروضه على نطاق واسع، فضع في اعتبارك ما إذا كانت حزم العطلات الشاملة كلياً مع الجولات المصحوبة بمرشدين تستحق المال بالفعل.

 

تطبيقات السفر
هناك العديد من التطبيقات المجانية التي تسهل السفر منها DuoLingo ، وخرائط جوجل ، و AccuWeather

إبلاغ البنك الذي تتعامل معه عن السفر
يجب إجراء مكالمة هاتفية سريعة إلى مزود / بنك بطاقة الائتمان الخاصة بك ، لإبلاغهم بخطط السفر الخاصة بك. بهذه الطريقة ، يمكنك تجنب مخاطر حظر بطاقتك. 
في نهاية اليوم ، في اللحظة الأخيرة، يجب أن يتضمن السفر دائماً بعض التخطيط الذكي.، لتحقيق أقصى استفادة منه.

 

المصدر - سيدتي

 




 

 


 

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