الثلاثاء 05-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

شويغو يتحدث عن اختبار صواريخ جو-جو للمقاتلة سو-57

مساعٍ لتعزيز الوعي بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن

بيسكوف ينفي إشاعات عن رفض رئيس الصين زيارة روسيا

مدن عربية تسجل أعلى 10 درجات حرارة في العالم

25 % انخفاض أسعار حجوزات المزارع خلال العيد

الأوقاف تعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأماكن المصليات

القبض على شخص أطلق عيارات نارية من مركبته على طريق المطار

تعميم هام من البنك المركزي لشركات التمويل وشركات الصرافة

مدير الامتحانات يوضح حول طبيعة امتحان الرياضيات التوجيهي

وزير التنمية: 1200 متسول يتم ضبطهم شهرياً

الثلاثاء، 05-07-2022 12:14 م

نصائح ذهبية لتفادي الدوخة والغثيان أثناء السفر

18628169_403


الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص أثناء السفر بواسطة القطار أو السيارة أو الطائرة من بعض المتاعب الصحية مثل الغثيان والدوار فيما يعرف بداء الحركة "Motion sickness" أو داء السفر. فما السبب؟ وكيف يمكن مواجهته؟

للإجابة عن هذه الأسئلة أوضح أخصائي طب السفر الألماني توماس كوبر أن داء الحركة يحدث بسبب وجود تضارب بين المعلومات، التي تصل للمخ من العين، والمعلومات، التي ترسلها الأذن الداخلية "المسؤولة عن التوازن" عن حالة الجسم الحركية.

وأوضح كوبر أن أعراض داء الحركة تتمثل في الغثيان والقيء والدوار والصداع والنعاس ونوبات التعرق.

المكان السليم
ومن جانبه، أشار البروفيسور توماس يلينيك، رئيس مركز طب السفر وطب المناطق الاستوائية بالعاصمة الألمانية برلين، إلى أنه يمكن تجنب الإصابة بداء الحركة من خلال اختيار المكان السليم في وسيلة النقل المستخدمة.

وأوضح يلينيك أنه ينبغي الجلوس في الأمام في حالة الحافلات والسيارات، في حين ينبغي الجلوس في المنتصف في حالة السفن والطائرات.

وعند الجلوس في مقعد الراكب الأمامي أو المقعد الخلفي أثناء السفر بالسيارة، ينبغي تركيز النظر على نقطة ثابتة في الأفق، وأخذ قسط من الراحة في الهواء الطلق من وقت لآخر، مع مراعاة عدم النظر إلى الهاتف الجوال أو قراءة أي شيء.

الأدوية
وأشار أخصائي طب السفر كوبر إلى أنه يمكن في الحالات الشديدة اللجوء إلى الأدوية المحتوية على المادة الفعالة "ديمينهيدرينات"، التي تمنع القيء. كما يمكن اسستخدام اللصقات المحتوية على المادة الفعالة "سكوبولامين"، وإن كانت هذه اللصقات غير مناسبة للأطفال وكبار السن.

ومن المهم أيضاً عدم تناول أطعمة دسمة قبل السفر مثل البطاطس المحمرة والمايونيز، وإنما ينبغي تناول أطعمة خفيفة كالخضروات والفواكه.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
03e36c52-27ee-4f04-b23a-917b277aa4fe

اسباب تدفعك إلى زيارة اليابان

b399f086-521e-4fa0-ac34-dcdaa67356a3

زيارة جبال حسمي بالسعودية.. تجربة مليئة بالإثارة

اجمل-دول-العالم-1

أماكن صيفية أسطورية عليك زيارتها

tbl_articles_article_18642_32161c147a6-3654-4bec-a046-91c33b8031f9

نصائح ضرورية عند السياحة العلاجية

شهر-عسل-الأحلام

نصائح لقضاء شهر العسل في فرنسا

المالديف

أنشطة ترفيهية ممتعة في جزر المالديف

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_18642_32161c147a6-3654-4bec-a046-91c33b8031f9

نصائح ضرورية عند السياحة العلاجية

19-04-24_19-15-41

تعرف على الوقت المناسب لحجز الطائرة

128980

نصائح يجب إتباعها أثناء السفر في عيد الأضحى

29389

نصائح يجب إتباعها عند القيام برحلات السفاري

135-110913-travel-pharmacy-contents-medicines-2

نصائح مفيدة لتحضير صيدلية السفر

9573186-1698725020

أخطاء تفادوها عند استئجار السيارة خلال السفر