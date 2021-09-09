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الخميس، 09-09-2021 05:00 م

نصائح سياحية عند حجز باقة الإقامة الشاملة

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الوكيل الإخباري - تقضي زيارة بعض الوجهات السياحية، مثل: جزر المالديف وجزر الشرق الأقصى والمكسيك ومنطقة البحر بالإقامة في منتجعات سياحية شاملة الخدمات تُقدّم للنزلاء كل وسائل الراحة خلال إجازاتهم، بالإضافة إلى جميع الوجبات والوجبات الخفيفة والمشروبات وحتّى إمكانيّة ممارسة الرياضات البحرية (التجديف بالكاياك والإبحار والغطس بالقرب من الشاطئ)، وذلك عند حجز الغرفة (أو الجناح أو الفيلا).

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"الإقامة الشاملة" في المنتجع
تشتمل الأنشطة التي تقدّم ضمن "الباقة الشاملة" في المنتجعات على دروس الرقص وصنع الكوكتيل والكرة الطائرة الشاطئية واليوجا الصباحية، وكذلك ارتياد مركز اللياقة البدنية في الموقع ونادي الأطفال، مع عروض مسائيّة... لذا، عندما يحجز السائح إجازة شاملة التكاليف، فإنه يدفع الرسوم مرة واحدة لما تقدم، لكن عليه أن لا يغفل عن نصائح السفر الآتية: 

 

1- التعرّف إلى مميزات "الإقامة الشاملة"

حتّى عند الدفع لقاء إقامة شاملة في المنتجع، فإن هناك الكثير مما لا يتم تضمينه فيها، مثل: علاجات السبا مرتفعة التكلفة عادةً، ولعب الجولف في ملعب المنتجع وأطباق المطاعم الخاصة في المنتجع، أو بعض الخصائص اللافتة في الأخير، مثل: تناول عشاء على ضوء الشموع على الشاطئ  أو دروس غوص السكوبا أو الاسترخاء على سرير الشاطئ مع تذوق أطعمة الذواقة، يجب الاطلاع على معنى "الإقامة الشاملة" في "باقة السفر"، والسؤال عن النشاطات الأخرى غير المشمولة فيه. 

 

2- الإكراميات للموظفين
"لا تعني "الإقامة الشاملة" القفز عن دفع الإكراميات للموظفين الحمالين ومدبري الغرف والموظفين الآخرين.

 

3- لائحة الانتظار

يُفيد السؤال عن الحجوزات للإفادة من المرافق والنشاطات المدرجة على "الباقة الشاملة"،  إذ بعد شراء "الباقة" لا بدّ من حجز طاولة للعشاء مسبقًا تلافيًا للانتظار، أو مكان في حصّة اليوغا الصباحيّة أو كرسي على الشاطئ .


4 نادي العطلات    
تُقدّم غالبيّة المنتجعات عروضًا مدفوعة مسبقًا لجعل النزيل عضوًا فيها، ويحظى بالتخفيضات الكبيرة عند زيارتها ثانية، أو الإقامة في المنتجعات الأخرى المتصلة بشبكة الفنادق. لكن، تدعو النصيحة السياحة إلى تفويتها.

 

المصدر - سيدتي

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