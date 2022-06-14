نصائح ضرورية عند السفر للمرة الأولى

الوكيل الإخباري - يعد السفر من أمتع التجارب التي يعيشها الإنسان طوال حياته، خاصة إذا كان مسافراً عبر الطائرات، فهي تجربة مثيرة، وجزء لا يتجزأ من متعة الرحلة، خصوصاً إذا كانت المرة الأولى له.

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وعلى الرغم من متعة السفر بالطائرة، فإن هناك بعض المتاعب التي يعيشها المسافر خلال رحلته، خاصة إذا كانت لساعات طويلة، لذلك هناك بعض النصائح التي عليك الأخذ بها بعين الاعتبار، لتجنب وقوع المتاعب والمشاكل والاستمتاع بالرحلة منذ اللحظات الأولى.

1. الحجز

إذا كنت من المسافرين لقضاء إجازة صيفية ممتعة في إحدى الوجهات الصيفية الأكثر ازدحاماً في العالم، فعليك الحجز مبكراً لضمان الحصول على مقعد شاغر بسهولة، بالإضافة إلى الحصول على أفضل سعر لتذكرة الطيران.



2. الوصول للمطار مبكراً

في يوم السفر، يجب عليك الوصول إلى المطار مبكراً، خاصة إذا كانت السفرة الأولى لك عن طريق الطائرة، لأن هناك العديد من الإجراءات التي عليك الانتهاء منها قبل موعد الطائرة على الأقل بـ30 دقيقة أو ساعة، حتى لا تصاب بالهلع والتوتر قبل إقلاع طائرتك.



3. اختيار الملابس المريحة

يقع الكثيرون في خطأ ارتداء ملابس باهظة الثمن وأنيقة للغاية أثناء السفر، لكن هذا غير مستحب تماماً، ويفضل أثناء الرحلة اختيار الملابس الفضفاضة المريحة، وكذلك الأحذية لتجنب الشعور بالضيق أثناء الجلوس لفترة طويلة.

4. الأدوية

إذا كنت تعاني أي أمراض مزمنة أو أعراض مفاجئة، فعليك أخذ الأدوية اللازمة والأدوات التي تساعد في تحسن حالتك الصحية أثناء السفر، لتجنب التعرض لمشاكل عديدة واللجوء إلى الهبوط الاضطراري لإسعافك.



5. بطانية صغيرة

يشعر الكثير من الناس ببرودة شديدة أثناء الطيران، لذلك لا بد من أخذ بطانية صغيرة خاصة إذا كان لديك أطفال، أو سوف تطير لساعات طويلة، لتجنب الشعور بالبرد، لأنه غالباً قد لا يتوفر عدد كافٍ من البطانيات على الطائرة، خاصة في فصل الصيف.



6. مستلزمات الأطفال

يشعر الأطفال بالملل أثناء رحلات الطيران، لذلك لا بد من توفير مستلزماتهم الضرورية، مثل: الحفاضات والأدوية والحليب، وكذلك الألعاب التي تهون عليهم عدد ساعات الرحلة.



7. دوار السفر

إذا كنت تعانين دوار الحركة عند ركوب الحافلات أو السيارات أو ألعاب الملاهي، فلابد من استشارة الطبيب قبل السفر بالطائرة، حيث تتوافر أدوية تساعد في تجنب الدوار والشعور بالغثيان المصاحب للإقلاع.



8. تحريك الجسم

أثناء رحلات الطيران الطويلة، يحتاج الإنسان إلى تحريك جسده أكثر من مرة، لتجنب تباطؤ الدورة الدموية والإصابة بأعراض مزعجة، لذا احرصي على أداء التمارين الرياضية البسيطة من حين لآخر أو حتى الذهاب إلى الحمام لتحريك الجسم وتنشيط الدورة الدموية.

زهرة الخليج