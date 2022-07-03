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الأحد، 03-07-2022 02:04 م

نصائح ضرورية عند السياحة العلاجية

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الوكيل الإخباري - يرغب الكثيرون في القيام بالسياحة العلاجية في إحدى الوجهات السياحية التي تقدم هذه الأنشطة الخاصة بطريقة إحترافية ومثالية، لذا يمكن تحديد عدد من النصائح الضرورية عند القيام بالسياحة العلاجية.

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ما هي أفضل الخيارات؟
يحتفظ مؤشر السياحة العلاجية بقائمة محدثة لأفضل دول السياحة العلاجية بناءً على جودة الرعاية والسلامة وجاذبية الوجهة.
يمكن عرض التقسيم حسب مناطق مثل الأمريكتين أو إفريقيا، أو يمكن عرض القائمة بأكملها حسب الترتيب ثم إجراء المزيد من البحث حول البلد المعني لمعرفة ما الذي قد يجذب أيضًا إلى منطقة.

 

الاعتماد
يمكن البحث عن المستشفيات العالمية، كل ما على المسافر فعله هو كتابة اسم المقاطعة التي يريد البحث عنها وستعلمه بالمرافق التابعة لذلك البلد التي لديها اعتماد من اللجنة الدولية المشتركة.
تعني اللجنة المشتركة الدولية، وهي منظمة غير ربحية تصادق وتعتمد منظمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، يتم التعرف على المرافق التي تلبي معيار للرعاية الصحية عالية الجودة ومعايير السلامة عالية الجودة لمرضاهم.

 

المتطلبات الطبية لوجهتك
قبل تحديد وجهة السفر، من المهم للغاية التحقق من المتطلبات الطبية بناءً على الوجهة، اعتمادًا على المكان الذي يسافر إليه الشخص، قد تكون بعض الفيروسات أكثر انتشارًا في تلك المناطق وفي هذه الحالة تكون اللقاحات شرطًا لمنع من الإصابة بالمرض.
فيما يلي قائمة وجهة ستساعد هذه القائمة في معرفة تلك المتطلبات، ما على المسافر سوى النقر على البلد الذي ستسافر إليه وسيتم الحصول على التوصيات والمتطلبات من مركز السيطرة على الأمراض.


تحقق من إشعارات السفر الصحية
مع استمرار تفشي وبار كورونا المستجد سيظل السفر مقيدًا في المستقبل المنظور، لدى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) حاليًا تحذير من المستوى 3 وتقديم المشورة ضد السفر غير الضروري، يمكن الحصول على لإشعارات السفر الصحية.
البحث حسب التخصص
إذا كان المسافر يبحث عن نوع معين من العلاج، فقد يرغب في البحث حسب التخصص الذي يحتاج إليه من خلال تجميع قائمة شاملة حسب التخصص لمساعدة المرضى في العثور على مواقعهم الخارجية للعلاج، ثم يتم التحقق من قسم مواردهم هناك.
هناك العديد من الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند إجراء البحث، حيث أن الأهم هو ما يتم البحث عنه على وجه التحديد، قد لا يكون الموقع الذي يركز بشكل أكبر على الجراحة التجميلية مكانًا جيدًا للذهاب إليه لعلاج القلب، لهذا يريد بالتأكيد البحث باستخدام مجموعة متنوعة من الموارد.

 

سيدتي

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