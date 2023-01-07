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السبت، 07-01-2023 04:30 م

نصائح ضرورية قبل السفر إلى سلوفينيا

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الوكيل الإخباري - تعتبر سلوفينيا من الدول الجاذبة للسياح كما أنها جيدة في مجال السياحة لاستقطاب السياح من كافة دول العالم نظراً لوفرة مناظر هاالطبيعية الخلابة وتنوع جبالها ووديانها وأنهارها وكهوفها. في الآتي، بعض النصائح الخاصة قبل السفر إلى سلوفينيا.

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بلد جبلي
تحد سلوفينيا جبال الألب الشاسعة من الشمال والغرب، من بين الوجهات الجبلية المذهلة توجد بحيرات جبال الألب مثل بحيرة بليد الرائعة والوديان مثل في مكان آخر، هناك التلال الخضراء المتموجة التي تنتشر عبر الريف.

  

اللغة
اللغة الوطنية لسلوفينيا هي ببساطة اللغة السلوفينية، وهي لغة سلافية تشبه لغات مثل الكرواتية والتشيكية، يمكن إيجاد أيضًا أن لغات مثل الألمانية والإيطالية يتم التحدث بها ببعض التردد بالقرب من حدود النمسا وإيطاليا على التوالي.


التذوق
المطبخ السلوفيني ليس ساحرًا على مستوى الطعام الإيطالي، يتعلق جزءًا كبيرًا بأوجه التشابه التي تشترك فيها مع الطعام النمساوي والكرواتي والقليل مع الطعام الإيطالي.

 

القلاع الكلاسيكية
يمكن زيارة القلاع في سيلجي، سكوفيا لوكا، فيلينجي وحتى بليد، كما أنه من الممكن زيارة متحف القلعة أثناء زيارة الوجهة السياحية.

 

 

سيدتي 

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