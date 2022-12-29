نصائح ضرورية قبل السفر إلى لوزان

الوكيل الإخباري - تتمتع لوزان بالمناظر الطبيعية الخلابة التي جعلت منها واحدة من أبرز الوجهات السياحية حول العالم، كما أنها تقع على مدرجات فوق 3 تلال تعلو الشواطئ الشمالية لبحيرة جنيف، في المنطقة الناطقة بالفرنسية سويسرا.

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في الآتي، بعض النصائح الأساسية قبل زيارة لوزان:

احجز تأجير سيارتك قبل رحلتك

زادت رسوم تأجير السيارات بأرقام مضاعفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في لوزان سويسرا لهذا السبب، سويسرا بهذا الاقتراح غير التقليدي قبل شراء تذكرة الطائرة الخاصة، من الضروري إجراء إلقاء نظرة على أسعار تأجير السيارات، كما أنه من الممكن حجز استئجار سيارة ثم متابعة حجز الرحلة السياحية.

احجز رحلتك باكرًا

ينصح بضرورة الحجز المبكر للرحلة السياحية، من الأفضل شراء رحلة في أقرب وقت ممكن حتى لا ترتفع الأسعار قبل موعد السفر، كما أن الحجز المُسبق يساهم في زيادة الشعور بالأمان والبدء في حجز البرامج الأخرى من الإقامة وغير ذلك قبل التوجه إلى الوجهة السياحية.

أحضر أكثر من بطاقة ائتمان واحدة

ينصح بضرورة حضور أكثر من بطاقة ائتمان واحدة، حيث في حالة استخدام بطاقة واحدة يمنح نسخة احتياطية في حالة حدوث شيء للبطاقة الأخرى أثناء فترة الإقامة بالوجهة السياحية.



شراء تأمين السفر

يساهم شراء تأمين السفر أثناء التوجه إلى لوزان في الحماية الطبية في حالة التعرض لوعكة صحية أوعند سرقة أي من المتعلقات الشخصية لتغطية أي شيء أو ظرف طارئ قد يتعرض له.



حجز غرف أو شقق فندقية

عند التخطيط للإقامة في لوزان من الضروري حجز غرف أو شقق فندقية من أجل الاستفادة من انخفاض أسعار الحجز، كما أنه من الضروري للغاية أن يتم ذلك قبل السفر بفترة حيث أن الحجز المُسبق يكون مساهمًا في تسهيل الكثير من الأمور بالإضافة إلى ذلك الحصول على أفضل الصفقات والأسعار عند الحجز.



انتظر ساعتين على الأقل بين رحلات الطيران

إذا لم يكن لدى المسافر رحلة مباشرة إلى لوزان، فمن الضروري التأكد من المغادرة لمدة ساعتين على الأقل بين رحلات الربط، خاصة في حالة الحجز مع شركتي طيران منفصلتين.



الإبلاغ عن بطاقات الائتمان الخاصة بك

اعتمادًا على البلد الأصلي، من المعتاد إبلاغ البنك أو مزود بطاقة الائتمان الذي يتم التعامل معه بأن المسافر يخطط لاستخدام بطاقته في الخارج، قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى منع من إجراء المعاملات أثناء وجود المسافر في لوزان سويسرا.

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