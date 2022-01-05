الأربعاء 05-01-2022
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الأربعاء، 05-01-2022 04:37 م

نصائح ضرورية قبل السفر إلى لوس أنجلوس

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الوكيل الإخباري - هناك العديد من النصائح التي من الضروري تطبيقها عند السفر إلى لوس أنجلوس، حيث يمكن ذكرها في النقاط التالية لتنفيذها بدقة في الرحلة عند التخطيط للسفر إلى لوس أنجلوس لأول مرة من أجل الاستمتاع ببرنامج الرحلة.

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نصائح

 

* يفضل عند السفر إلى لوس أنجلوس ارتداء الملابس الثقيلة خاصًة أثناء الليل، فضلًا عن الاستعانة بكافة الملابس ذات الخامات الثقيلة ووضعها في حقيبة السفر لارتدائها طوال الرحلة، وذلك لأن طقسها يتميز بالبرودة الشديدة.

 

* يمكن الحماية من أشعة الشمس القاسية التي قد تكون سببًا في حروق الشمس، من خلال الاستعانة بواقي الشمس والنظارة الشمسية وقبعة، حيث أن لوس أنجلوس يتميز طقسها بالتقلبات لذا عند سطوع الشمس قد يتسبب ذلك في الإصابات الجلدية في حالة عدم حرص المسافر على الاستعانة بالحيل المذكور للحماية من أشعة الشمس.

 

* ينصح بضرورة اطلاع المسافر على الخريطة الخاصة بلوس أنجلوس، وذلك لأنها تتميز بكبر المساحة، لذا فمن المهم اختيار الفندق المناسب الذي يكون من الضروري في وسط المدينة وتحديد وتخطيط الأماكن التي يمكن زيارتها لمعرفة مسار الرحلة وعدم فقدان الطرق أو ضياع الوقت من دون الشعور بالمتعة.
* يترتب على الزائرين فحص المنطقة بعناية شديدة بحثًا عن لافتات وقوف السيارات، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن وقوف السيارة قد يكلف الزائر الكثير من الأموال، لذا من الضروري معرفة التكلفة قبل وقوف السيارة لتحديد المبلغ المناسب للمسافر.

 

* لا يمكن التدخين في أي مكان عام بلوس أنجلوس وذلك منعًا للتعرض لأي مشكلة أو عقاب، لذا يمكن التواجد في الأماكن التي تسمح بالتدخين كالمطاعم والكافيهات لتدخين السجائر دون الشعور بالقلق.

 

* يمكن تجربة تناول الأطعمة المتواجدة في الشارع، وذلك لأن المأكولات تتميز بأنها لذيذة ورخيصة، لذا فلا مانع من تناول المأكولات التي يتم طهيها في الشارع.

 

* يمكن تجربة تناول الأطعمة المتواجدة في الشارع، وذلك لأن المأكولات تتميز بأنها لذيذة ورخيصة، لذا فلا مانع من تناول المأكولات التي يتم طهيها في الشارع.

 

 

سيدتي

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