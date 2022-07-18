نصائح ضرورية للتسوق قبل السفر

الوكيل الإخباري - يحتاج المسافر قبل التوجه إلى الوجهة السياحية إلى تجهيز كافة الأمتعة، وشراء كافة الاحتياجات الضرورية طوال فترة الرحلة، لذا هناك عدد من النصائح التي يفضل على أي مسافر إتباعها أثناء التسوق قبل السفر.



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خيارات دفع متعددة

قد يكون لكل متجر أو بائع قواعد مختلفة حول كيفية الدفع، قد تقبل بعض المتاجر النقد فقط بينما سيأخذ البعض بطاقات الائتمان. قد يعتمد هذا أيضًا على أن يكون للمسافر خيارات دفع متعددة مثل الدفع نقدًا وبطاقة ائتمان في متناول اليد من أجل شراء كافة الاحتياجات والضرورية التي يريدها المسافر في الرحلة السياحية.

حزم ما تحتاجه حتى لا تفرط في الإنفاق

ينصح بضرورة حزم كافة الاحتياجات والضروريات أثناء عملية التسوق، ولكن من الضروري الحذر من الإفراط عند شراء المشتريات المختلفة.

حد الإنفاق

ينصح بضرورة وضع حد للإنفاق، بغض النظر على عما يخطط لشرائه من ملابس أو كتب أو أي شيء آخر ضرورة خلال الرحلة السياحية، حيث إذا كان المسافر يستقل حافلة أو قطار أو طائرة، سيكون هناك حدود لوزن الأمتعة المحمولة، لذا فمن المهم للغاية أن يدرك المسافر الكمية المحددة والمطلوبة من أجل السفر بأمان وعدم مخالفة القواعد الموضوعة بشأن الحمولة الخاصة بالسفر والتي بالطبع أيضًا تتسبب في زيادة العبء وإرهاق المسافر بطريقة مبالغ فيها.



تعرف على الاختلافات في الحجم

إذا كان المسافر يخطط لشراء ملابس أو أحذية أثناء تواجده بالخارج، فمن الأفضل الأخذ في الاعتبار حقيقة أن القياس سيكون مختلفًا تمامًا عما اعتاد عليه، لذا قد يكون من السهل أن يكون لدى المسافر مخطط تحجيم في متناول اليد، لأن هذا قد يكون مساهمًأ في مرور الرحلة بسلام، لذا فمن الممكن تجربة الملابس في غرفة تغيير الملابس للتأكد من حصولها على الحجم المناسب.

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