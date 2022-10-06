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الخميس، 06-10-2022 04:12 م

نصائح عند التسوق في الوجهات السياحية

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الوكيل الإخباري-يختلف التسوق من وجهة سياحية لأخرى، وتعتبر سياحة التسوق متعة بحد ذاتها بالنسبة للكثيرين، لذا يمكن تحديد بعض النصائح والمتطلبات التي تسهل عملية التسوق في الوجهات السياحية المختلفة.

تجنب الشراء الاندفاعي
ينصح بإتمام عملية الشراء والتسوق بطريقة منظمة دون تزاحم في أي وجهة سياحية يزورها المسافر، وذلك من أجل الحفاظ على النظام والهدوء والحصول على الخدمة دون أي تدافع أو ازدحام.

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شراء محلي
ينصح بضرورة التحقق من الملصقات لتحديد مكان صنع المنتج، كما أنه من الممكن التسوق في الأسواق للأغذية المحلية لأن هذا يساعد على خفض التكاليف لأن المنتج لديه مسافة أقل للسفر نتيجة لذلك.


جهز مساحة في أمتعتك
إذا كان المسافر يعلم أنه سيتسوق أثناء رحلته، فمن المهم التأكد من وجود مساحة في أمتعته لإحضار مشترياته إلى المنزل يمكن للمتسوقين الجادين حزم حقيبة صغيرة ثم إدخالها في حقيبة أكبر، بالنسبة لمجموعات الحقائب، هذه الحيلة تعمل بشكل جيد.


وضع خطة
عادةً ما تكون فكرة جيدة أن يكون لدى المسافر قائمة عامة بما يرغب في شرائه قبل الخروج، على الرغم من أنه قد يرغب في معاقبة واحدة أو اثنتين من "عمليات الشراء الدافعة" إذا رأى شيئًا مذهلاً ليس مدرجًا في القائمة، يمكن الاحتفاظ بعناصر القائمة بشكل عام (على سبيل المثال ، قميصين) أو أن يكون محددًا للغاية (على سبيل المثال، فستان معين أو ماركة أحذية معينة)، إذا كان لدى المسافر مساحة محدودة للأمتعة، فقد يحتاج إلى أن يكون أكثر يقظة بشأن الاحتفاظ بالقائمة مع نفسه.

 

اعرف مقاسك قبل أن تذهب
على الرغم من استخدام أنماط وأرقام متشابهة، تختلف أحجام الملابس بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، يمكن أن يوفر المسافر الوقت في المتاجر لفهم حجمه ومقاسه، كما أنه من الممكن التحقق من هذا الموقع للحصول على دليل شامل للتحجيم أو يمكن القيام بالخدعة من خلال اختيار مقاسين على جانبي الحجم الذي يبدو صحيحًا وتجربتها جميعًا حتى الوصول إلى الحجم المناسب.


اكتشف خيارات التسوق المختلفة

يوجد في العديد من البلدان مراكز تسوق أو مراكز تسوق مليئة بالمتاجر، والعديد من هذه المتاجر عبارة عن سلاسل عالمية يمكن رؤيتها في كل مكان، بكل الوسائل من المهم التوقف والتحقق مما إذا كان لديهم أي صفقات أو عناصر محلية، ولكن قد ينتهي بالمسافر الأمر إلى تجربة مماثلة كما لو كنت تتسوق في المنزل.

 

 

سيدتي

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