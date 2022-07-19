نصائح عند السفر إلى فلوريدا

الوكيل الإخباري - تعدّ فلوريدا من أكثر الوجهات السياحية التي يتجه إليها المسافرين من كافة دول العالم نظراً لوفرة العناوين والنشاطات فيها.

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في الآتي، بعض النصائح التي من الضروري إتباعها عند السفر إلى فلوريدا:

قضاء الوقت فقط على الشاطئ

تصنّف شواطئ فلوريدا من الطراز العالمي، كما ستثير منطقة فلوريدا الداخلية إعجاب حتى عشاق الطبيعة الأكثر مغامرة، فهناك وفرة من الحياة البرية في إيفرجليدز، ومتنزهات الولاية، وحتى متنزه وطني تحت الماء فضلاً عن إمكانية زيارة المتاحف وحضور المهرجانات.

عدم قضاء أي وقت على الشاطئ

هناك الكثير من الأشياء التي سيحبها المسافر في الولاية بخلاف مساحاتها الرملية، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك ترك الشاطئ خارج العطلة السياحية تمامًا، الشاطئ هو أحد مناطق الجذب الرئيسية في فلوريدا وسيؤدي تخطيه إلى ترك الرحلة غير مكتملة.

الجو دافئ ومشمس دائمًا

فلوريدا هي ولاية مشمسة للغاية، لكن الطقس ليس دائمًا مثاليًا، يمكن أن يصبح الشتاء باردًا، خاصة في شمال فلوريدا، وفي أشهر الصيف توقع عاصفة رعدية كل ظهر، لذا فمن الضروري التخطيط للعطلة السياحية وفقًا للطقس الخاص بالوجهة المقصودة.



نسيان واقي الشمس

لا يكون الجو مشمسًا دائمًا في فلوريدا، ولكن نظرًا لموقع الولاية بالقرب من خط الاستواء، فإن أشعة الشمس قوية، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم، يُعد الإصابة بحروق الشمس طريقة سريعة ومؤلمة ويمكن تجنبها تمامًا لإفساد الرحلة السياحية، لذلك من الضروري التأكد من استخدام واقي الشمس الآمن خاصة عند قصد الشاطئ.



المتنزهات الترفيهية موجودة في أورلاندو

ليست كل حدائق فلوريدا الترفيهية تقع في أورلاندو، تقع حدائق بوش على سبيل المثال في تامبا، بينما توجد ليغولاند في وينتر هيفن، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن العديد من المتنزهات الترفيهية "أورلاندو" تقع فعليًا في المدن المحيطة، مثل كيسمي.

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