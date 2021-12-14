نصائح عند السفر في رأس السنة لعطلة ممتعة

الوكيل الإخباري - يستغل الكثير من محبي السفر والترحال عطلة رأس السنة، لقضاء رحلة سياحية ممتعة، مع الحرص على الالتزام بالنصائح الآتية:

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الألعاب النارية



يجب مراجعة اللوائح المحلية الخاصة والمتعلقة بالاستخدام الشخصي للألعاب النارية، فإذا كان هذا غير قانوني فلابد الامتناع عن استعمالها ليلة رأس السنة، وإذا كان استعمال الألعاب النارية قانونيًا فمن الضروري الانتباه عند استخدامها، فضلًا عن ضرورة إبعاد الأطفال والحيوانات الأليفة عن المنطقة، كما أنه يمكن إتباع عدد من الخطوات كالاحتفاظ بدلو من الماء أو خرطوم حديقة جاهزًا، ويتم إضاءة الألعاب النارية واحدة تلو الأخرى ثم الابتعاد عنها، ولا يفضل محاولة إعادة إشعال الألعاب النارية التي لم تنفجر في المرة الأولى، فضلًا عن ضرورة غمر الألعاب النارية المستهلكة بالكثير من الماء قبل التخلص منها.

التحقق من ساعات الدخول لمناطق الجذب السياحي

يجب على الزائرين في الوجهات السياحية المشهورة خلال عطلة رأس السنة، التحقق مما إذا كانت أماكن الجذب السياحي مفتوحة أو لديها ساعات عمل خاصة.

التأكد من إرشادات وقيود فيروس كورونا قبل السفر

يفضل البحث الجيد عن الوجهة السياحية المُختارة، وذلك من أجل إتباع العديد من الإرشادات والإجراءات الاحترازية والتي قد تكون مختلفة من دولة لدولة أخرى، من أجل الحماية من انتقال العدوى خاصًة أن الوجهات السياحية تكون مزدحمة للغاية في عطلة رأس السنة لحضور الاحتفالات.

اختيار الأماكن غير الشائعة خلال الموسم

يفضل اختيار الأماكن غير المزدحمة في الوجهة السياحية للاستمتاع بعطلة رأس السنة، فضلًا عن توفير الوقت وعدم ضياعه في الأماكن المليئة بالسياح والزائرين، مما يؤدي إلى زيادة فرص المتعة خلال قضاء رحلة عطلة رأس السنة، كما أنه من الضروري إجراء الحجوزات مُسبقًا في الرحلات الجوية والفنادق والمواصلات قبل الرحلة من أجل توفير الوقت.

توفير المال

ينصح بضرورة توفير المال خاصًة في موسم عطلة رأس السنة، كونه من أكثر المواسم التي تزداد فيه تكاليف السفر والإقامة لرغبة الكثير من السياح قضاء رحلة ممتعة خلال عطلة رأس السنة للاحتفال بطريقة مميزة بالعام الجديد، ويتم التوفير من خلال تحديد الأولويات الخاصة بالسفر، فضلًا عن ضرورة الحجز المسبق للأنشطة في الوجهة السياحية وحجز الفندق وتذاكر الطيران.

تنزيل تطبيقات السفر

قبل التوجه إلى المطار من المهم تنزيل تطبيقات السفر على الهاتف، وذلك من أجل متابعة جداول الرحلات والحصول على مساعدة سريعة في الحجز، فضلًا عن التطبيقات الأخرى التي تتعلق بحجز الفندق وتأجير السيارة والمطاعم وغير ذلك من الخدمات التي يحتاجها الزائر وقد تكون غير متوفرة في موسم الذروة كعطلة رأس السنة.

المصدر - سيدتي