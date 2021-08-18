نصائح عند السفر للمرة الأولى

الوكيل الإخباري - السفر يثير الحشريّة ويدفع إلى التعرّف إلى المزيد عن الوجهات السياحية، والتفاعل مع الناس فيها، كما يقدّم فرصة ثمينة لجعل الروتين اليومي يتباطأ.

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نصائح عند السفر للمرّة الأولى :

نصائح سياحية

• الاستيقاظ في وقت مبكّر هو طريقة مضمونة للاستمتاع بمناطق الجذب السياحي، قبل أن تقبل الحشود إليها، كما هو مفضّل لالتقاط أجمل الصور بسبب الضوء الخافت المنتشر، وخلوّ الأمكنة من الناس.

• المرونة خلال السفر مطلوبة؛ من الهامّ تحديد برنامج سياحي قبل الانطلاق، لكن قد يتغيّر الأمر عند الوصول، فبعض الوجهات السياحية يجعل المرء يقع في حبّها، وغالبًا ما يمدّد وقت إقامته فيها، والعكس صحيح. لذا، يفضّل تحضير لائحة بالزيارات والنشاطات المرغوبة في الرحلة، مع إيداع وقت حرّ للاكتشاف.

• إلى ذلك السفر هو مناسبة لجعل الروتين اليومي بطيئًا أكثر، لذا لا داعي لحشر 5 نشاطات سياحية في برنامج السفر اليومي، بل يستحسن أخذ الوقت الكافي للاستكشاف، مع البحث عن الأماكن التي يرتادها المحليون، لا سيّما لتناول الطعام والتنزّه، وذلك للانخراط أكثر في الوجهة.

وقت للتطوّع

إذا كان وقت الإجازة طويلًا، فإن التطوّع في الوجهة السياحيّة المقصودة يمثّل طريقة رائعة للتعبير عن التعاطف مع الغير، كما للانخراط في ثقافة البلد والتعرّف إلى المزيد عن شعبه وعاداته، وتكوين صداقات جديدة. هناك مواقع عدة على الشبكة العنكبوتيّة، يمكن البحث فيها عن فرص التطوع الموصى بها بشدة في جميع أنحاء العالم.

أماكن الإقامة خلال السفر



الإقامة في شقة مفضّل زمن الجائحة مقارنة بالنزول في فندق؛ تبيّن تقارير على الإنترنت أن أسعار الحجز عبر Airbnb تجاوزت مستويات العام 2019، لأن استئجار منزل هو أكثر أمانًا مقارنة بالإقامة في فندق. إلى ذلك، يركّزHipcamp موقع الحجز المشابه لـ Airbnb على أماكن الإقامة في الهزاء الطلق، كالتخييم والتخييم الفخم والمتنزهات والكبائن وبيوت الأشجار.

المصدر - سيدتي