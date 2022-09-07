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الأربعاء، 07-09-2022 04:13 م

نصائح عند تأجير السيارة أثناء السفر

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الوكيل الإخباري - يحتاج المسافر في كثير من الأحيان سيارة لقضاء الكثير من الرحلات أثناء التواجد في الوجهة السياحية بدلًا من استقلال وسائل المواصلات العامة المزدحمة، إلا أنه من الضروري إتباع عدد من النصائح الهامة عند تأجير السيارة أثناء السفر والتي يمكن ذكر بعضها في عدد من الخطوات التالية.

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وفر المال على تأجير سيارتك
بمجرد معرفة تواريخ السفر، يجب على المسافر حجز السيارة المستأجرة ، حيث كلما كان الحجز مبكرًا كلما كان ذلك مساهمًا في الحصول على أفضل الخيارات للسيارات وعدم المجازفة في تأجير سيارات باهظة الثمن أو غير مناسبة.

 

احصل على أفضل سعر لسيارتك المستأجرة
من أجل الحصول على أفضل سعر، من المهم تحديد الخيارات التي يتم الاحتياج إليها فقط، ثم من الممكن استخدام المواقع الخاصة بتأجير السيارات لمقارنة الأسعار والعروض ومعرفة الأفضل.


تحقق من سياسة الوقود والمسافات المقطوعة قبل الحجز
تستخدم بعض شركات تأجير السيارات سياسة تتضمن فرض رسوم على المسافر مقابل خزان وقود ممتلئ حتى لو لم يكن هناك مخطط لاستخدامه.


ضع في اعتبارك خيارات التأمين بعناية
يعد تأمين تأجير السيارات أحد أكثر الجوانب المربكة للعملية، عادة ما يأتي السعر المعروض على الإنترنت مع غطاء التأمين الأساسي، إحدى الحيل الشائعة هي أن تعرض الشركات الأسعار بمستوى تأمين منخفض فقط لمحاولة زيادة بيع التأمين "الكامل" عند الاستلام.

 

ضع في اعتبارك إضافة برامج تشغيل إضافية
إذا كان هناك خطة لرحلة برية طويلة في سيارة مستأجرة، في هذا التوقيت فمن الممكن إضافة سائق إضافي لمشاركة عبء العمل.


ضع في اعتبارك مقاعد السيارة والخيارات الإضافية
تسمح العديد من الشركات للمسافر باستئجار مقاعد السيارة إذا كان السفر مع أطفال.


افحص السيارة بعناية قبل المغادرة
عند استلام مركبة مستأجرة لرحلة برية، من المهم التقاط صور ومقاطع فيديو للسيارة قبل المغادرة، حيث أن هذه الطريقة تكون مثالية للغاية من أجل التأكد من تسجيل أي ضرر حتى إذا كان المسافر غير مسئول عن ذلك بعد العودة من الرحلة السياحية.

 

سيدتي 

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