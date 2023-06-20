نصائح عند زيارة الشواطئ للاستجمام وتجربة النشاطات المائية

الوكيل الإخباري - يختار العديد من المسافرين الوجهات السياحية التي تزخر بالشواطئ للاستجمام على الرمال الناعمة تحت أشعة الشمس، أو الاستمتاع بممارسة النشاطات المائية لمحبي المغامرة. في الآتي، بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند زيارة الشواطئ.



الحصول على قسط كافٍ من النوم قبل وأثناء إجازتك

ينصح بضرورة الحصول على قسط كافٍ من النوم خلال أسبوع الرحلة السياحية يمكن أن يساعد على تجنب الشعور بالحرمان من النوم عندما يكون المسافر في إجازة وخاصًة أثناء التواجد على الشاطئ. قد يهمك أيضا، الإطلاع على شنط سفر خاصَّة بكل وجهة سياحية .

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شرب الكثير من الماء

إذا كان المسافر على الشاطئ في يوم دافئ، فهناك فرصة جيدة لأن للتعرق بشدة هذا مفيد في الحفاظ على برودة الجسم، لكن التعرق يمكن أن يؤدي أيضا إلى الجفاف ويجعل المسافر مرهقا، إذا كان الطقس حارا ورطبا بشكل خاص، وبالتالي فقدان الكثير من السوائل والجسم يكون في حاجة لها في هذا التوقيت لمنع الإصابة بالجفاف.



حماية البشرة

ينصح بضرورة حماية البشرة من أشعة الشمس القاسية خلال فترة التواجد على الشاطئ، وذلك من خلال وضع كريم الوقاية من الشمس المناسب للبشرة.

أخذ فترات راحة

يرغب المسافر في التواحد أكبر قدر ممكن من الوقت في الهواء الطلق أثناء فترة الإجازة على الشاطئ، لكن من الضروري للغاية أخذ فترات راحة من الشمس يمكن أن يقطع شوطا طويلا في المساعدة على تجنب الجفاف وحروق الشمس والشعور بشكل عام أن الشخص في أفضل حالة له خلال فترة الرحلة السياحية.



حمل الأحذية المائية المناسبة

ينصح بتعبئة الأحذية المائية بغض النظر عن نوع يوم الشاطئ الذي يخطط المسافر في التواجد فيه أثنا العطلة حيث يميل المعظم إلى الذهاب إلى الشاطئ مرتديا الشبشب إلا أن الرمال تكون ساخنة لذا في هذا التوقيت يجب الاستعانة بالأحذية المائية المناسبة لحماية القدم.



تعلم إشارات اليد الخاصة بالغوص

بالنسبة للراغبين في قضاء إجازة تحت الماء، سواء كانت هذه هي المرة الأولى أو غير ذلك، فإن الاحتفاظ بإشارات يد الغوص التي تشغل بالهم هو أمر بالغ الأهمية.



تخزين الأغراض الثمينة

من المهم الحفاظ على المتعلقات آمنة على الشاطئ، وقد يكون ذلك صعبا بشكل خاص عند السفر بمفردك، يتم ذلك عن طريق تخزين الأغراض المهمة مثل الهاتف والمفاتيح والنقود وغير ذلك عندما يكون المسافر مستعدا للسباحة، ووضع هذه الأغراض في حقيبة مخصصة في أحد الأماكن الآمنة الخاصة بالمتعلقات لمنع العثور عليها أثناء فترة الاستمتاع بالرحلة وأجواء الشاطئ.



أنشطة جاذبة



اللعب بالرمال

على الرغم من أنه قد يكون صعبا للغاية بالنسبة للمبتدئين إلا أن بناء قلعة رملية يعد أحد أكثر الأنشطة الممتعة التي يمكن للأشخاص من جميع الأعمار (خاصة الأطفال) القيام بها على الشاطئ.



الصيد

على عكس الصيد في بحيرة أو نهر، فإن صيد الأسماك في المحيط (يُطلق عليه أيضا الصيد في أعماق البحار) يتطلب أعصابا من الصلب ومستوى معين من القوة نظرا لحجم الأسماك في الأجزاء العميقة من المحيط.



التزلج على الماء

ركوب الأمواج بالطائرة الورقية هي رياضة مائية شبيهة بركوب الأمواج ستزيد من الأدرينالين، لكن يجب التحكم في تلك الطائرة الورقية أثناء الطيران في الماء والهواء.

سيدتي