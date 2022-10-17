نصائح عند زيارة برج إيفل

الوكيل الإخباري-يعتبر برج إيفل الرمز الأساسي والأكثر شهرة للعاصمة الفرنسية باريس، ويبلغ ارتفاع هذا الهيكل الحديدي أكثر من 300 متر في متنزه دي مارس، ويعدّ أحد أكثر مناطق الجذب السياحي تصويرًا في العالم ليلًا ونهارًا. في الآتي، بعض النصائح الهامة التي يجب مراعاتها عند زيارة برج إيفل.

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شراء التذاكر عبر الإنترنت

يمكنك شراء التذاكر من موقع برج إيفل على الإنترنت حتى شهرين مقدمًا، عند القيام بذلك فإنه من المهم الالتزام بتاريخ ووقت محددين لذلك إذا كان الطقس في ذلك اليوم غير مناسب، فلا توجد طريقة لتغيير الخطط ولكن يمكن الوصول إلى الخط الأقصر، وذلك من خلال ضرورة العلم أنه في حالة التأخير أكثر من 30 دقيقة، فقد يتم رفض الدخول.

ضع في اعتبارك التذاكر متعددة المواقع

يمكن إتباع مكتب السياحة في العاصمة المخصص لمساعدة البالغين والشباب والأطفال من أجل التخطيط لرحلتهم وتقليل النفقات، حيث تبدأ حزم البالغين من 40 يورو ليوم واحد وتصل إلى 155 يورو لمدة خمسة أيام، يتضمن الأول رحلة بحرية لمدة ساعة واحدة في نهر السين وجولة بالحافلة ليوم واحد حول المدينة، مقابل 15 يورو إضافية، يمكن إضافة تذكرة المسار السريع إلى الطابق الثاني من برج إيفل إلى أي من الباقات.

اصعد مع مرشد سياحي

غالبًا ما يكون منظمو الرحلات الخاصة وسيلة جيدة لتبسيط خطط العطلات وهناك بالتأكيد عدد قليل منهم يقدم تذاكر القفز في طابور لبرج إيفل.



الزيارة خارج أوقات الذروة والمواسم

كما هو الحال مع جميع مناطق الجذب في باريس، كلما تم التمكن من الوصول إلى برج إيفل مبكرًا، كان ذلك أفضل، كما أن أشهر معلم في المدينة معرض أيضًا بدرجة كبيرة للزيادات الموسمية في شعبيته، أكثر الأوقات ازدحامًا في العام هي من منتصف يوليو إلى أواخر أغسطس، وأهدأ الأوقات هي أيام الأسبوع خلال فصل الشتاء.



الحجز في المطعم

سيسمح للمسافر الحجز في أحد المطعمين في برج إيفل تخطي الخط حيث أن لكلاهما مدخلًا منفصلًا، حيث أن الحجز المبكر ي يجعل السائح يحصل على الكثير من العروض المُقدمة في المطعم بالإضافة إلى الحصول على المكان المناسب وخاصًة في موسم الذروة داخل الوجهة السياحية.

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