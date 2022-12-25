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الأحد، 25-12-2022 12:15 م

نصائح عند زيارة فرانكفورت

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الوكيل الإخباري - يحيط بمدينة فرانكفورت العديد من المدن والقرى التي تضم معالم سياحية مذهلة كالقصور والقلاع والمتاحف القديمة والمنتجعات الصحية، بالإضافة إلى ما تتميز به من مناظر طبيعية خلابة تزينها أنهار متلألئة.

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في الآتي، بعض النصائح قبل زيارة فرانكفورت :

 

شاهد التقويم
عند التخطيط لزيارة هذه المدينة السياحية، فمن الضروري مراقبة تقويم أحداث فرانكفورت، حيث أن هذه المدينة هي موطن لمركز معارض هائل، لذا يمكن حجز الفنادق بسرعة في تواريخ معينة للحصول على أفضل الأسعار.

 

الحصول على التذاكر
عند التخطيط لانشغال الوقت بزيارات المتاحف، فمن المفيد شراء تذكرة التي تمنح الدخول إلى 38 متحفًا من متاحف فرانكفورت لمدة يومين، يتم تضمين بعض من أكبر المتاحف في المدينة، بالإضافة إلى بعض الجواهر الأقل شهرة، كما أنه من الضروري الأخذ في الاعتبار أن هناك تذاكر عائلية متوفرة.


بطاقة فرانكفورت
خيار آخر هو الحصول على بطاقة فرانكفورت (المتاحة للأفراد أو المجموعات، لمدة يوم أو يومين)، والتي توفر ما يصل إلى 50% من الدخول إلى مختلف المتاحف والجولات والمعالم السياحية، وتشمل أيضًا السفر في وسائل النقل العام، بما في ذلك ومن المطار.

أيام متحف مجانية للأطفال
للأشخاص الذين يسافرون بصحبة أطفال صغار، هناك دخول مجاني إلى العديد من متاحف فرانكفورت لمن هم دون سن 18 عامًا في يوم السبت الأخير من كل شهر (باستثناء أغسطس وديسمبر)، تشمل هذه الصفقة، المعروفة باسم "SaTOURday" ورش عمل مجانية وجولات إرشادية.


لا يوجد متجر أيام الأحد
بصرف النظر عن "التسوق الأحد" الغريب المخطط مسبقًا، يتم إغلاق معظم المتاجر أيام الأحد في ألمانيا، يرغب المسافر في تحقيق أقصى استفادة من الزيارة، فقد يكون هذا محبطًا للغاية عند الرغبة في التسوق يوم الأخذ، لذا فمن الضروري للغاية تذكر أن أيام الأحد خالية من التسوق عند التخطيط لشراء الهدايا التذكارية.


استقل سيارة أجرة في وقت متأخر من الليل
في فرانكفورت لا تعمل وسائل النقل العام طوال الليل، في حالة الرغبة في تنزيل تطبيق مشاركة الركوب من أجل الحصول على خدمة التوصيل في الأوقات المتأخرة.

 

 

سيدتي

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