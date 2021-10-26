نصائح عند فقدان جواز السفر خلال الرحلة

الوكيل الإخباري - إن فقدان جواز السفر أثناء الرحلة السياحية يربك المسافرين. لذا نقدم بعض الخطوات لاتباعها عند فقدان جواز السفر أثناء السفر.

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تقديم بلاغ للشرطة

الخطوة الأولى هي عمل تقرير بفقدان جواز السفر في قسم الشرطة، وبالأخص عند المطالبة أيضًا بتأمين السفر الخاص بالمسافر، حيث أنه لا يتم توفير وثيقة سفر جديدة من دون تقرير من الشرطة بفقدان الوثيقة القديمة.

مراجعة السفارة

بعد ذلك يتم الذهاب إلى السفارة أو القنصلية بالدولة التابع لها السائح، ثم يتم المطالبة بجواز سفر بديل يتيح له إنهاء الرحلة أو وثيقة سفر طارئة تساعد المسافر في التحرك داخل الوجهة السياحية والوصول إلى محل الإقامة أثناء الرحلة.

تعلم بعض النصائح من الخبراء في السفر

يمكن التواصل مع خبراء السفر سواء كانوا أصدقاء أو الأهل لتلقي بعض النصائح للخروج من هذا الظرف المزعج، فضلًا عن أنهم سيخبروا المسافر ببعض الخطوات التي يمكن أن يفعلها في حالة فقدان جواز السفر خاصًة أنه يكون في حالة تشوش بسبب ما حدث له خلال الرحلة.

الاحتياطات الواجب اتخاذها



يفضل أن يلتزم المسافر بعد استرداد جواز السفر المفقود بعدد من النصائح والاحتياطات حتى لا تتكرر هذه المشكلة مرة أخرى عند السفر.

1- الاحتفاظ بصورة لصفحة جواز السفر على الهاتف المحمول، بالإضافة إلى نسخة ورقية يمكن وضعها داخل الحقيبة.

2- حمل جواز السفر طوال الرحلة في الجيب الداخلي للمحفظة مع التأكد من الإغلاق المُحكم حتى لا يتم فقدانه.

3- عند السفر مع العائلة، من الضروري أن يحمل كل شخص جواز سفره الخاص، حيث لا يفضل أن يقوم شخص واحد بحمل جوازات السفر.

4- التحقق من جواز السفر الخاص كونه في المكان المفترض التواجد به.

5- أثناء السفر يضطر البعض لإخراج جوز السفر كثيرًا للصعود إلى الطائرة، لذا من الضروري عدم وضعه في جيب المقعد، حيث بمجرد الوصول إلى المعقد من الضروري إعادته إلى مكانه الآمن حتى لا ينساه المسافر خلال فترة التواجد بالطائرة حتى وإن كانت الرحلة قصيرة.

المصدر - سيدتي

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