نصائح عند ممارسة رياضة التزلج أثناء السفر

الوكيل الإخباري - يرغب الكثير من محبي السفر في الشتاء ممارسة رياضة التزلج في الوجهة السياحية المقصودة، من أجل زيادة الاستمتاع بالأجواء الشتوية، لذا يمكن إتباع بعض النصائح الضرورية عند ممارسة رياضة التزلج أثناء السفر.



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اختر منتجعك بعناية

أهم شيء يجب مراعاته عند التخطيط لرحلة تزلج مع العائلة الأولى هو مكان التزلج، إذا كان كل فرد في العائلة جديدًا في مجال التزلج، فإنه يوصي بشدة بالذهاب إلى منتجع صغير من أجل إيجاد عددًا أقل من الحشود ومن المحتمل أن تكون الأسعار أقل.

إذا كان الأطفال قد بدأوا للتو، ولكن المسافر متزلج متمرس، فمن الممكن اختيار منتجع يتمتع بإمكانية الوصول السريع إلى التضاريس المراد التزلج عليها من تل المبتدئين ومدرسة التزلج.

شراء تذاكر المصعد الخاصة في أقرب وقت ممكن

ينصح بشراء التذاكر لزيارة منتجعات التزلج على الجليد، كما أنه يمكن التقدم بدلًا من ذلك أنظمة التذاكر عبر الإنترنت بالكامل.

إذا كان لدى المسافر تاريخ محدد يريد التزلج فيه، خاصة إذا كان قريبًا من عطلة الربيع، فمن الضروري للغاية التأكد من حجز التذاكر مسبقًا.

حجز مكان في مدرسة التزلج

إذا كان المسافر يريد أن يسير رحلة تزلج مع العائلة الأولى بسلاسة قدر الإمكان، فإنني يوصي بشدة بوضع الأطفال في مدرسة التزلج.

في حين أن هناك أشخاص يعلمون أطفالهم كيفية التزلج بنجاح، فإن وضع الأطفال في المدرسة سيجعل الرحلة أقل إرهاقًا، وسيساعد الأطفال في الحصول على الخبرة في مغامرات التزلج.



استأجر معدات التزلج الخاصة بك مقدمًا

للصعود إلى تلة التزلج، سيتم الاحتياج إلى أحذية تزلج، وزلاجات، وأعمدة، وخوذة لجميع أفراد العائلة، وكلها يمكن استئجارها بسهولة في أي متجر للتزلج.

في حين أنه من المغري الاستيلاء عليها قبل الوصول إلى المنحدرات في الصباح، فمن الأفضل بكثير استئجار معدات التزلج الخاصة واستلامها مسبقًا.

لن يقتصر الأمر على تجنب الاندفاع في الصباح الباكر (والطوابير الطويلة أو أوقات الانتظار) في متجر التزلج، ولكن ستمنح المسافر أيضًا فرصة للتعود على المعدات قبل الوصول إلى المنحدرات.



لباس ذو طبقات

دائمًا ما يكون ارتداء الملابس ذات الطبقات هو أفضل خطة، وهذا الدليل الذي أتبعه مع العائلة:

طبقات القاعدة: هذه الطبقات تحت الملابس وتهدف إلى المساعدة في تنظيم درجات الحرارة وإبعاد الرطوبة عن الجسم، هناك العديد من الخيارات لكل من طبقات القاعدة الصوفية والصناعية، ولكن كقاعدة صلبة، لا ينبغي أبدًا أن تكون الطبقات الأساسية مصنوعة من القطن.

الجوارب الصوفية: يمكن ارتداء دائمًا الجوارب الصوفية أثناء التزلج والالتزام بزوج واحد فقط لتجنب إزعاج القدم، من الأفضل مع جوارب صوف المصممة للتزلج.

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