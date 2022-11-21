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الإثنين، 21-11-2022 03:49 م

نصائح قبل السفر إلى البرازيل

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الوكيل الإخباري - تعدّ البرازيل من الوجهات السياحية الأهمّ والأشهر، في قارة أميركا الجنوبيّة، إذ تضمّ مجموعةً من مناطق الجذب للسائحين الدوليين. أضف إلى ذلك، هواة الكرة البرازيلية يعدّون بالملايين حول العالم، والمنتزهات والأماكن الترفيهية والشواطئ الرائعة كثيرة.

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في الآتي ،نصائح لازمة قبل السفر إلى البرازيل :

 

- اللغة الرسمية في البرازيل هي البرتغالية، مع الإشارة إلى أنّه لا يتم التحدث باللغتين الإنجليزية والإسبانية على نطاق واسع.

 

- العملة المستخدمة في البرازيل هي الريال البرازيلي، كما لا يُقبل الدولار الأميركي. لذا، من المهمّ التحقّق للحصول على أحدث معدل لتحويل المال.

 

- دخول البرازيل ممكن من دون تأشيرة، وذلك لإقامة تصل إلى 90 يومًا لحاملي جوازات السفر الأميركيّة والكندية واليابانية والأسترالية، لذا يمكن استشارة الواقع الرسمية لمزيد من متطلبات التأشيرة.

 

- بطاقة الائتمان مقبولة على نطاق واسع في البرازيل، كما يمكن العثور بسهولة على أجهزة الصراف الآلي في المناطق التجارية، ولكن قد تغلق الصرّافات الآلية، في الليل، لأسباب أمنية.

 

- لتجنب ارتفاع رسوم المكالمات الدولية، هناك حاجة إلى الحصول على بطاقة SIM محلية وخطة اتصال محلية.. يمكن شراء البطاقة من أكشاك الشارع (تسمى بانكاس) وبعض "السوبر ماركت".


- يمكن الحصول على خدمة Wi-Fi في البرازيل في كل مكان تقريبًا؛ تقدم الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق في العادة خدمة الإنترنت ، إلا إذا كان المسافر يخطط لزيارة بعض المناطق النائية.

 

سيدتي

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