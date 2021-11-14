نصائح قبل السفر إلى البوسنة والهرسك

الوكيل الإخباري - على الرغم من جذابية البوسنة والهرسك، إلا أنها لا تتمتع بشعبية كبيرة لدى السياح، حيث أنها تتميز بتنوع الأماكن والأنشطة والتي تجعلها مقصدًا سياحيًا مميزًا لمحبي اكتشاف الأماكن الجديدة.

اضافة اعلان

النصائح الواجب الاطلاع عليها قبل السفر إلى البوسنة والهرسك :

* تعدّ البوسنة والهرسك من أكثر البلاد الآمنة للسياح، وذلك لأن معدل الجرائم بها منخفض للغاية، لذا من الممكن السفر إليها بسهولة والاستمتاع بها كوجهة سياحية تجذب محبي المغامرة والتجديد.



* على الرغم من عدم تمتع البوسنة والهرسك بالشعبية الكبيرة بين الدول الأكثر شهرة، إلا أنها تتمتع بطبيعة جذابة، كما أنها تعدّ من أرخص الدول. من جهة ثانية، يمكن لمحبي المشي لمسافات طويلة ممارسة هذه الهوية بسهولة داخلها في مسارات التنزه التي تتميز بها.



* على الرغم من عدم تمتع البوسنة والهرسك بالشعبية الكبيرة بين الدول الأكثر شهرة، إلا أنها تتمتع بطبيعة جذابة، كما أنها تعدّ من أرخص الدول. من جهة ثانية، يمكن لمحبي المشي لمسافات طويلة ممارسة هذه الهوية بسهولة داخلها في مسارات التنزه التي تتميز بها.



* تتوافر أجهزة الصراف الآلي في البوسنة والهرسك، لذا من الممكن دفع الرسوم، والتحويلات وكافة المعاملات النقدية من خلال استعمال البطاقة، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار حمل النقود أيضًا لأن هناك بعض الأماكن لا تقبل بطاقات الائتمان.



* تتوفر جولات المشي المجانية في سراييفو وموستار، حيث يتواجد المرشدون الذين يصطحبون السياح في جولات مشي مجانية للشرح عن المعالم الرئيسية التاريخية والثقافية.



* تعد البوسنة والهرسك واحدة من أرخص الدول في أوروبا، لذا يمكن قضاء وقت ممتع مقابل القليل من المال، سواء في المقاهي أو المطاعم أو الأماكن السياحية الأخرى.

المصدر - سيدتي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة