نصائح قبل السفر إلى هونج كونج

الوكيل الإخباري - هونج كونج مدينة جميلة؛ يرغب الكثيرون في زيارتها لما تزخر به من بيئة ثقافية رائعة ومعالم سياحية منوّعة، تشمل: الحدائق الرائعة والأماكن الترفيهية والمسارح والشواطئ الخلابة، من دون الإغفال عن الأسواق التقليدية المميزة وناطحات السحاب... لذا، تكثر النصائح التي يستوجب معرفتها قبل زيارة الوجهة السياحية المذكورة.

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- تتكوّن هونج كونج من جانبين: جانب جزيرة هونج كونج وجانب كولون، كما يوفّر كلاهما مناطق جذب مذهلة والتسوق والحياة الليلية، لكن من الواجب عبور الميناء لزيارة الجانب الآخر، والذي يمكن القيام به بسهولة عن طريق MTR أو العبارة أو التاكسي.

- تتحدث غالبية الناس اللغة الكانتونية في هونج كونج، والماندرين، أيضًا بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، مع ملاحظة أن هناك عددًا كبيرًا من المغتربين في هونج كونج، لذلك إذا كان المسافر من المتحدثين الأصليين للغة الإنجليزية، فليس من الصعب العثور على شخص يمكن التواصل معه بسهولة أثناء فترة الإقامة بالوجهة السياحية.

- سيحتاج المرء إلى ما يقرب من 800 دولار هونج كونج من ماكينة الصراف الآلي (ما لم يكن المسافر يستخدم بطاقة ائتمان).

- هونج كونج مدينة تبدو على الدوام في حالة حركة، بغض النظر عن مكان التواجد، سيجد المسافر دائمًا أشخاصًا يندفعون أثناء الحركة والسير على الرغم من أن المدينة بها أحد أفضل أنظمة النقل في العالم، فلا يزال يتعين على المسافر القيام ببعض المشي، ما يلزم على انتعال زوجين من الأحذية المريحين لسهولة الحركة.

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