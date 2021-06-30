نصائح قبل السفر الى سور الصين العظيم

الوكيل الإخباري - لا يمكنك زيارة بكين دون التوقف عند سور الصين العظيم ، حيث يبلغ طول هذا الجدار وهو أحد عجائب العالم أكثر من 13000 ميل ويبلغ من العمر أكثر من 2000 عام، وبالفعل يتمنى الكثير من السائحين زيارته، فإن كنت كذلك، تعرف اولا معنا على مجموعة من النصائح التي ستفيدك قبل زيارة هذا المكان التاريخي الذي لا يقارن.





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نصائح مفيدة للزائر قبل زيارة سور الصين العظيم :

أفضل وقت لزيارة سور الصين العظيم

يعد أفضل وقت لزيارة سور الصين العظيم هو في الربيع أو الخريف، حيث تكون درجة الحرارة معتدلة، بعيدا عن الحرارة أو البرودة، وفي حين انه يمكنك بالفعل الزيارة بمفردك، إلا أنه سيكون من الأفضل والأسهل لك أن تستعين بدليلًا سياحيا، حيث سيقوم دليلك بترتيب خدمة الاستقبال والتوصيل من الفندق، بالإضافة إلى ذلك ، سيكون دليلك قادرًا على تزويدك بجميع أنواع المعلومات حول تاريخ السور العظيم التي ربما لم تعلمها.



ماذا ترتدي عند زيارة سور الصين العظيم

تأكد من مراجعة توقعات الطقس قبل رحلتك، فإذا هطل المطر مؤخرًا ، فقد تكون الممرات المؤدية إلى الجدار زلقة تمامًا، ولذا سترغب في ارتداء أحذية المشي لمسافات طويلة، ولأن الجدار عالٍ في الجبال ، لذلك عادة ما يكون هناك تساقط للثلوج هنا في بكين.

يُنصح أيضا الزائرين بارتداء السراويل والأكمام الطويلة لمنع الخدوش من الشجيرات، كنا ينصح أيضًا باستخدام الأقمشة المقاومة للرطوبة لأنك من المحتمل أن تواجه ارتفاع في درجات الحرارة جسدك بفعل الحركة المستمرة.

ما يجب عليك أن تراعيه

لابد لك عزيزي المسافر أن تحفاظ على الجمال الطبيعي للجدار، فلا تترك أي قمامة خلفك ولا تأخذ أي أحجار أو حجارة من الجدار!

ماذا تحضر معك خلال رحلتك إلى سور الصين العظيم

1- من المرجح أن تكون على الجدار لساعات، فأحضر وجبات خفيفة عالية الطاقة تعينك على الاستمرار والسير لمسافات طويلة

2- أحضر الماء ولكن ضع في اعتبارك أنه يوجد عدد قليل جدًا من دورات المياه .

3- حقيبة ظهر لإيواء وجباتك الخفيفة والماء والكاميرا واللوازم الأخرى.

4- يعني الارتفاع العالي أن الشمس أقوى بكثير، لا يوجد ظل على الحائط ، لذلك سترغب في حماية عالية من الشمس لحماية البشرة.

نصائح السلامة

من المهم أن تكون على دراية بالقيود الخاصة بك، حيث يقع الجدار على سلسلة من التلال ، لذا فإن الارتفاع سوف يتطلب منك أن تكون بصحة لائقة، وإذا لم تكن قادرًا على الصعود إلى هناك، فهناك العديد من الطرق الأخرى لزيارة بعض الاقسام في سور الصين العظيم.

يبلغ عمر الجدار أكثر من 2000 عام ، فتجنب الحواف لأن هذه المناطق تصبح غير مستقرة، و انتبه إلى المكان الذي تسير خلاله، لأن الصخور الرخوة يمكن أن تسبب لك بعض المشكلات.

المصدر -المسافر العربي





































