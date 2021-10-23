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السبت، 23-10-2021 04:14 م

نصائح قبل السفر تجنباً لتفويت الرحلة

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الوكيل الإخباري - يشعر المسافر بالإزعاج والضيق عند تفويت الرحلة، وذلك بعد تجهيز الأمتعة والبرنامج السياحي وكل ما يخص الرحلة.

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وفي هذا الإطار، يمكن اتباع بعض النصائح عند السفر تجنباً لتفويت الرحلة :

 

تحضير الحقائب مُسبقاً
ينصح المسافر بأن يقوم بإعداد الأمتعة في اليوم السابق قبل المغادرة، تفادياً من نسيان الأشياء المهمة في المنزل، كما أنه من الضروري إعداد قائمة بما يحتاجه المسافر لحمله لتوفير الوقت عند تجهيز الأشياء، حيث أن التنظيم يعد من الأمور الهامة، لذا من الأفضل حزم الأمتعة قبل السفر بيومين من موعد الرحلة.

 

تجنب وسائل النقل العام
يفضل تجنب وسائل النقل العام غير الموثوق بها، وذلك لأن الجداول الزمنية قد تتغير في أي وقت وقد لا تعمل الخدمات بسبب الإضراب والكثير من المشكلات الأخرى، وبالتالي يتأخر المسافر على الرحلة أثناء طريقه إلى المطار، بسبب عطل أو زحمة سير وبالتالي هذا يكون سبباً في تفويت الرحلة، لذا يمكن استخدام سيارة بديلة أسرع وأكثر كفاءة.

 

الوصول باكراً
ينصح بضرورة الوصول إلى المطار قبل موعد الرحلة بساعتين حتى لا تفوت الرحلة، وذلك لأن في غالبية الوقت تكون المطارات مشغولة فضلًا عن قوائم الانتظار عند مكاتب تسجيل الوصول ونقاط التفتيش الأمنية.

 

استخدام حقيبة ظهر كلما أمكن
من الأسهل تحضير حقيبة ظهر لوضع بداخلها كافة الاحتياجات الضرورية والتي تسهل على المسافر إنهاء المعاملات والأوراق بسهولة لتوافر كافة الأشياء التي يحتاجها المسافر بداخلها.


التحقق من الحقائب
يفضل التحقق مسبقاً من كافة الاحتياجات بحقيبة السفر وذلك حتى لا يضيع المسافر الكثير من الوقت في البحث عن الأغراض الضرورية داخل حقائب السفر وذلك من أجل الوصول في الموعد المحدد بالمطار.


الحصول على تطبيق الخطوط الجوية
عند السفر بانتظام من خلال شركات طيران معينة، فيمكن الحصول على التطبيقات التي تساهم في تسجيل الوصول بالإضافة إلى الحصول على تنبيهات تذكر المسافر عند وقت تسجيل الوصول فضلاً عن مواكبة حالة الرحلة وتغييرات البوابة.

 

المصدر -سيدتي 

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