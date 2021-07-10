نصائح لاتخاد اجراءات وقائية خلال السفر في فصل الصيف

الوكيل الإخباري - مع تخفيف قيود السفر خلال جائحة كورونا وتلقيح المزيد من الأشخاص، قد يكون لديك خطط سفر صيفية في ذهنك.

اضافة اعلان

فيما يلي، أهم نصائح السفر في فصل الصيف :

1- يمكن أن يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم والنوم من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة وتناول وجبات متوازنة بانتظام أجسامنا وجهاز المناعة على البقاء قويين، ويجب التذكر دائماً أن تشرب الماء طوال اليوم وأن تحزم وجبات خفيفة إذا كنت ستسافر لفترات طويلة، إذا كنت تشعر بالنعاس أثناء النهار، ففكر في أخذ قيلولة لمدة 20 دقيقة لإعادة شحن طاقتك.

2- قبل وصولك إلى وجهتك، تأكد من مراجعة الإرشادات المحلية والإقليمية وأوامر الصحة العامة، قد تتطلب بعض المناطق فترة الحجر الصحي الذاتي للمسافرين، قم بزيارة مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) لمزيد من المعلومات.

3 - سواء تم تطعيمك بالكامل أم لا، فمن المهم أن تكون على دراية وتتبع الإرشادات الخاصة بارتداء القناع، قد لا تزال المواقع الداخلية مثل الطائرات ومحطات القطارات والمناطق المغلقة الأخرى تتطلب أقنعة، قد يكون من المفيد مراجعة سياسات شركات الطيران وشركات النقل الأخرى قبل الخروج.

4- لا تنسَ الواقي من الشمس خصوصاً إذا كنت تخطط لرحلة شاطئية، توصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بعامل حماية 30 أو أعلى، مقاوم للماء. يجب عليك أيضاً ارتداء النظارات الشمسية لحماية عينيك من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.

5- لا تنسَ أن تحزم الأدوية الموصوفة لجميع أفراد الأسرة، قد ترغب أيضاً في حزم الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية التي تتناولها للصداع والأوجاع الطفيفة والآلام أو الحساسية.

6- إذا كانت عائلتك ستنطلق في رحلة برية هذا الصيف، فمن الضروري ضبط سيارتك، حتى تظل آمناً على الطريق، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود مشاكل ميكانيكية، يجب تغطية جميع السوائل، ويجب أن تعمل جميع المصابيح الكهربائية، ويجب نفخ الإطارات وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة.

المصدر - سيدتي