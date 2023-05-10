نصائح لاختيار أفضل مقعد في الطائرة للاستمتاع بالرحلة

الوكيل الإخباري - تبدأ رحلتكِ بمجرد أن تستقلي الطائرة، وعليه فإن الوقت الذي تقضينه فيها يجب أن يكون مريحاً أيضاً، ومن ضمن الأمور التي تضمن لكِ ذلك مكان مقعدك.

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وفي حال حجزتِ بالفعل، وكنتِ ترغبين في الحصول على مقعد أفضل على متن الطائرة، فإننا هنا نقدم لكِ طرقاً رائعة، لتجلسي في مقعدٍ مميز خلال رحلتكِ المقبلة.



التسجيل في برامج الولاء الخاصة بشركات الطيران:

رغم أننا نتمنى أن نعطيكِ نصائح سحرية، تمكنكِ من الحصول على ترقياتٍ مجانية، كالسفر في الدرجة الأولى، فللأسف لا يوجد، إلا أنه لاتزال هناك طريقة واحدة لتعطيل تلك الترقيات، وذلك من خلال الانضمام إلى برامج الولاء، حيث توفر الشركات عدداً قليلاً من المقاعد مقابل ولاء أعضاء برنامج المسافر المتكرر.

ولذلك في حال لم تكوني أحد هؤلاء الأشخاص، فإن عليكِ أن تخططي لاختيار أفضل مقعد متاح في المقصورة، والتفكير في دفع المال مقابل بعض الخدمات، بما في ذلك حجز مقاعد اقتصادية بمساحة إضافية للأرجل في بعض الرحلات.



يعتمد "أفضل مقعد" على احتياجاتك:

يعتمد الحصول على مقعد "أفضل" على احتياجات السفر الخاصة بك، لذا عليكِ التفكير في موعد سفرك، ومن الذي ستذهبين معه قبل الحجز، حتى تتمكني من الحصول على المقعد المناسب.



ويوصي خبراء السفر المسافرين بأن يطلبوا مقعداً بجوار النافذة إذا كانوا يريدون النوم، حتى لا يزعجهم أحد، كما يجب على أولئك الذين يسافرون مع أطفال أن يفكروا في المقاعد التي بينها حواجز، لأنها تضمن مساحة إضافية للأرجل، ما يتيح مساحة أكبر للأطفال الصغار للتنقل دون إزعاج المسافرين الآخرين.



وقد يرغب المسافرون من رجال الأعمال في الجلوس بالممر، بالقرب من مقدمة الطائرة، حتى يتمكنوا من الخروج بسرعة.



وعادة يتم اتخاذ قرار اختيار المقعد في وقت الحجز، إلا أنه وفي حال لم تحصلي على الخيار الذي تريدينه، فيمكنكِ دائماً الاقتراب من المنضدة قبل الصعود على متن الطائرة، لمعرفة ما إذا كانت هناك مقاعد متاحة أم لا، أو حاولي سؤال الطاقم عند الصعود إلى الطائرة حول ما إذا كان بإمكانكِ تبديل المقاعد أثناء الرحلة، إذ سيعرف الطاقم المقاعد المتوفرة، إن وجدت، ويسعدهم عادةً تلبية احتياجات الركاب ورغباتهم.



أجرِي بحثاً على مقعد طائرتك:

بعض الشركات تعرض للمسافرين خريطة للمقاعد في كل رحلة، حتى يتمكنوا من رؤية المقاعد التي لاتزال متاحة، ومقدار التكلفة الإضافية التي ستكلفهم إذا حال رغبوا في اختيارها، كما يمكن للمسافرين أيضاً رؤية خيارات مساحة الأرجل، وعرض المقعد.

زهرة الخليج