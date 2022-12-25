نصائح لاستخدام بطاقة الائتمان في بلد أجنبي

الوكيل الإخباري - يحتاج المسافر أثناء الرحلة السياحية إلى العديد من الاحتياجات ومبالغ محددة لشراء بعض الضروريات أو دفع المبالغ المالية للإقامة في الفندق وغير ذلك، وقد يتم ذلك من خلال الاستعانة ببطاقة الائتمان خلال فترة التواجد بالوجهة السياحية.



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استخدم بطاقة ائتمان من دون رسوم معاملات أجنبية

يفرض العديد من جهات إصدار بطاقات الائتمان، رسومًا على المشتريات التي تتم في الخارج مع تاجر أجنبي، تتراوح هذه الرسوم عادةً من 1٪ إلى 3٪ من كل عملية شراء ويمكن أن تؤدي إلى دفع أكثر بكثير من السعر المدرج لأي شيء تشتريه في الخارج.

قبل المغادرة، ينصح بالتحقق من اتفاقيات بطاقة الائتمان والخصم الخاصة لمعرفة ما إذا كانت تتضمن هذه الرسوم، لذا فمن الضروري تقديم طلب للحصول على بطاقة ائتمان من دون رسوم معاملات أجنبية، وكذلك للحصول على بطاقة خصم لا تفرض رسومًا إضافية على عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي في بلدان أخرى، كما أنه من المهم التأكد من التقدم بفترة كافية مقدمًا للسماح بالموافقة وإعداد الحساب واستلام البطاقة الجديدة في البريد.

اتصل بمصدر بطاقتك الائتمانية قبل المغادرة

بمجرد الحصول على البطاقات المطلوبة، فمن الممكن القيام بتنبيه الجهة المصدرة لخطط السفر الخاصة وطلب الرقم الذي يمكن الاتصال به للحصول على المساعدة أثناء التواجد بالخارج، لن يضمن هذا فقط عدم تعليق البطاقات بسبب نشاط مشبوه، ولكنه يمنح أيضًا طريقة للاتصال بالجهة المصدرة للبطاقة مجانًا في حالة ظهور شيء ما.

تجنب تحويل العملات الديناميكي

ينصح بالتأكد من تجنب التحويل الديناميكي للعملة، وهي ميزة بطاقة ائتمان تتيح للمسافر إجراء عملية شراء ببطاقة ائتمان في بلد أجنبي باستخدام عملة البلد الأم، يميل البعض مواجهة مشكلة في ربط العملات الأجنبية بالدولار الأمريكي، حيث يستفيد التجار الأجانب من هذه الحقيقة عند مكتب الخروج من خلال عرض تسعير السعر النهائي بالدولار الأمريكي، وبغض النظر عن السائحين، إجراء هذا التحويل بسعر صرف غير تنافسي.



احفظ رقم التعريف الشخصي الخاص بك

مع مؤسسة تقنية الرقاقة ورقم التعريف الشخصي، تتطلب بعض محطات بطاقات الائتمان خاصة تلك الموجودة في أوروبا من حامل البطاقة إدخال رقم تعريف شخصي (PIN). لذا فمن الضروري التأكد من أن لديه واحدة معدة وحفظها قبل أن مغادرة المدينة.



إحضار أكثر من بطاقة

إذا تم رفض بطاقة الائتمان، فمن الممكن أن يكون لدى المسافر نسخة احتياطية، لذا يمكن الوضع في الاعتبار إحضار بطاقات تقدم مكافآت إضافية لفئات الإنفاق على السفر، مثل المطاعم والفنادق وتكاليف النقل، كما أنه من الضروري التأكد من تطبيق مكافآت.



ابحث عن إجراءات حماية السفر الخاصة ببطاقتك

ينصح بالتقدم بعض بطاقات الائتمان الخاصة تلك المصممة للسفر، حماية للرحلات المتأخرة والأمتعة المفقودة وإلغاء الرحلات والتأمين ضد الحوادث والمزيد، والحجز بالبطاقة المناسبة.

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