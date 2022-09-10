نصائح لاستعادة الأمتعة المفقودة

الوكيل الإخباري - يفقد الكثيرون الأمتعة الخاصة بهم أو حقائب السفر دون قصد أثناء الرحلة السياحية والتي يمكن أن يحدث هذا الموقف غالبًا في المطارات سواء قبل التوجه إلى الوجهة السياحية أو عند الوصول إليها، لذا يمكن تحديد عدد من النصائح لكيفية الحصول على الأمتعة المفقودة بسهولة.

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اتصل بشركة الطيران

أول شيء يجب على المسافر فعله هو الاتصال بشركة الطيران، لا يصح المغادرة من المطار حتى التحدث مع ممثل شركة الطيران، يعد التحدث مع مكتب استلام الأمتعة أو وكيل مكتب تسجيل الوصول هو أسرع خيار للمسافر، كما أنه من الضروري للغاية الاتصال بشركة الطيران إذا لم يتمكن من العثور على ممثل شركة الطيران، فمن الممكن استكمال نماذج لشركة طيران لتقديم مطالبة أثناء تواجد في المطار.

اطلب التوصيل إلى منزلك أو مسكنك

ينصح بضرورة التأكد من ترك معلومات الاتصال الخاصة بالمسافر حتى تمكن شركة الطيران من الاتصال بالمسافر للإبلاغ بالتحديثات، حيث ستقوم معظم شركات الطيران بتسليم الأمتعة يدويًا إلى المنزل أو الفندق بمجرد وصولها.

إذا لم يذكر الوكيل خيار التسليم هذا، فمن الممكن الاستفسار وطرح السؤال قبل مغادرة المطار، يمكن أن يوفر للمسافر رحلة أخرى إلى المطار لمجرد استلام الأمتعة من الواضح أن هذا يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص إذا كنت مضغوطًا للوقت أثناء رحلة عمل.

طلب سداد رسوم الأمتعة المفحوصة

سوف تسدد بعض شركات الطيران رسوم الأمتعة المسجلة الخاصة بالمسافر بمجرد تأخر الأمتعة لمدة 12 ساعة على الأقل بعد تقديم المطالبة، هذا هو سبب أهمية الوقت، كما أنه من الضروري إخطار شركة الطيران على الفور يعني أن الساعة تبدأ في وقت أقرب لتلقي أي تعويض.



تقديم مطالبة إلى شركة الطيران بعد 24 ساعة

تسمح معظم شركات الطيران للمسافر بالتأهل للحصول على تعويض بعد فقدان الحقائب والأمتعة لأكثر من 24 ساعة في هذا الوقت، من الممكن إرسال نموذج مطالبة الأمتعة الخاص بشركة الطيران، سيطلب هذا النموذج قيمة المحتويات المفقودة وأي نفقات عرضية.

وتعوض الخطوط الجوية حاليًا ما يصل إلى 3500 دولار لكل مسافر يحمل تذكرة عن الأمتعة المفقودة والتالفة والمتأخرة للرحلات الداخلية، ولكن هذا سيحتاج إلى سرد جرد للعناصر المعبأة وقيمة تقريبية بالدولار، كما ستستخدم شركة الطيران هذه المعلومات لتحديد التعويض عن العناصر المفقودة والتالفة.



الاحتفاظ بإيصالات المصاريف النثرية

ستعيد معظم شركات الطيران للمسافر ما يصل إلى 50 دولارًا أمريكيًا في اليوم لمدة خمسة أيام مقابل النفقات العرضية المعقولة من الأمتعة المفقودة أو المتأخرة، يمكن أن تشمل هذه النفقات الملابس وأدوات النظافة وكابل الهاتف إن أمكن ، من الممكن محاولة الحصول على شرح موجز لما تعتبره شركة الطيران عملية شراء معقولة.

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