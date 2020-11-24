نصائح لتجنب الإصابة بكورونا خلال رحلات السفر البري

الوكيل الاخباري- لا تخلو رحلات السفر البري من المخاطر، وفي ظل جائحة فيروس كورونا، تعد الإصابة بالفيروس القاتل، الذي أودى بحياة نحو 1.4 مليون شخص على مستوى العالم، والمنتشر بشكل كبير في العديد من الولايات الأمريكية والبلدان في جميع أنحاء العالم، من بين أكثر المخاطر المقلقة في هذا العام.

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ولذلك السبب، يقول خبراء الصحة إن قضاء العطلات في المنزل مع أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، من مجموعة العزل الخاصة بك، هو الطريق الأكثر أماناً للجميع في الوقت الحالي.







ومن جانبه، قال مدير معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، فرانسيس كولينز، إن عائلته لن تجتمع معاً هذا العام لأول مرة منذ 27 عاماً، موضحاً: "سأكون مع زوجتي وسنعقد تجمعاً (افتراضياً) مع العائلة عبر تطبيق زووم لنطمأن على الجميع".





ولفت كولينز إلى أن ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس "كوفيد-19" وحالات الدخول إلى المستشفى في الولايات المتحدة تعد "أكثر حدة بكثير مما رأيناه خلال الربيع في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، أو خلال الصيف في منطقة الجنوب الشرقي".



وأشار كولينز إلى أن الوضع الحالي "أسوأ بكثير"، إذ أن عدوى الفيروس تنتشر بشكل أسرع وتعرض الجميع في البلاد للخطر.



وأكد كولينز أن الناس بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن الوضع الحالي الآن من أجل أن يحافظوا على أنفسهم وعائلاتهم في هذا الوقت المحفوف بالمخاطر.



وتحث المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكيين على تخطي القيام برحلات السفر .



ومن المتوقع أن يسافر نحو 48 مليون أمريكي براً خلال الايام القادمة.

وفيما يلي، إليكم 10 نصائح للوقاية من "كوفيد-19"على طول الطريق.

فكر قبل اتخاذ قرار السفر

جهّز السيارة مسبقاً

لا تنس حماية المسافرين معك

خطط لمسارك بعناية

حاول ألا تتوقف في الطريق

قم بتعقيم جميع الأسطح التي تلمسها

افتح نوافذ السيارة

خطط لتناول الطعام على الطريق

اتخاذ الاحتياطات عند وصولك

اختر إقامتك الفندقية بعناية

المصدر: CNN



