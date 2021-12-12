نصائح لتجنب الإفلاس خلال رحلة السفر

الوكيل الإخباري - ينفق المسافرون خلال فترة الرحلة مبالغ مالية من دون التفكير في الميزانية، مما يؤدي إلى زيادة فرص الإفلاس خلال السفر، لذا من الضروري إتباع بعض النصائح لمنع الوصول لمرحلة الإفلاس طوال فترة الرحلة.





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إنشاء ميزانية للسفر



يساهم إنشاء ميزانية للسفر في عدم الإفلاس خلال فترة الرحلة، وذلك من خلال تقسيم المبلغ الخاص بالسفر في الأنشطة والبرامج الخاصة بالرحلة وعدم زيادة النفقات، والتي يكون من بينها:«الإقامة، تذاكر السفر، الطعام، والأنشطة السياحية، ووسائل المواصلات».

خفض الإنفاق

يمكن خفض الإنفاق خلال الرحلة داخل الوجهة السياحية، من خلال توفير شراء المأكولات الجاهزة والقيام بالطهي في المنزل أو مكان الإقامة حيث أن هذه الطريقة يكون لها دورًا مساهمًا في توفير الكثير من المبالغ التي قد تدفعها في المطاعم أو شراء المأكولات الجاهزة التي تكون بتكلفة إضافية قد لا يتحملها المسافر.

السفر خارج موسم الذروة

يفضل اختيار موسم غير موسم الذروة والذي تزداد فيه التكاليف المالية خلال فترة الإقامة داخل الوجهات السياحية، حيث أن اختيار التوقيت المناسب خارج الموسم الذي يأتي فيه السياح إلى الوجهة السياحية سيكون له دورًا مساهمًا في توفير الكثير من الأموال وبالتالي تقليل النفقات أثناء فترة الإقامة داخل الوجهة السياحية.

توفير الكثير من المال من خلال الإقامة بالفندق

يمكن توفير الكثير من المبالغ المالية من خلال الإقامة داخل غرفة الفندق عدد ساعات أكثر من الخروج إلى الأماكن المختلفة داخل الوجهة السياحية، مما يؤدي إلى توفير الكثير من الأموال التي يمكن إنفاقها أثناء التواجد بالخارج.

الامتناع عن التسوق

يفضل خلال فترة الإقامة داخل الوجهة السياحية عدم التسوق والاستمتاع فقط بالأنشطة داخلها والذهاب إلى الأماكن المختلفة، حيث أن شراء الكثير من الأشياء يكون سببًا في زيادة فرص الإفلاس بسبب تخطي الميزانية الموضوعة للرحلة.

المصدر - سيدتي