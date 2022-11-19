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السبت، 19-11-2022 04:42 م

نصائح لتجنب الازدحام في المطارات أثناء السفر لحضور كأس العالم

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الوكيل الإخباري - النصائح والطرق التي تساعد أي مسافر لتجنب الازدحام في المطارات أثناء السفر، لحضور مباريات كأس العالم، في الخطوات الآتية.

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إرشادات التصرّف في المطار لتلافي الحشود

 

- تصطف غالبية الحشود عند عدادات تسجيل الوصول بالمطار، لذا من المهم تسجيل الوصول عبر الإنترنت وطبع التذكرة (أو الحصول على بطاقة الصعود على متن الطائرة) قبل الوصول إلى المطار، لذا يمكن التوجه مباشرة إلى خط الأمان دون التواجد فترة طويلة وسط الحشود في المطار.

 

- من خلال معرفة إجراءات أمان TSA مسبقًا، من غير المرجح أن يتم إيقاف المسافر، أثناء عملية الفحص، لذا من المهم التعرف إلى قواعد حمل السوائل والإلكترونيات وإكسسوارات الملابس. بالإضافة إلى ذلك، فإن إخراج المتعلقات أثناء الوقوف في الطابور يمكن أن يوفر الوقت أيضًا لمجرد الوصول إلى حزام الأمتعة الناقلة .

 

- من المحتمل أن تكون بوابة الصعود إلى الطائرة مزدحمة، بالتالي ستشغل المقاعد، لذا يصحّ الجلوس عند بوابة الصعود الفارغة.


- ينصح بإلغاء ضجيج الحشود من خلال سماعة الرأس أو سماعتي الأذن، حيث يمكن تجهيز الجهاز المحمول بالموسيقى أو البودكاست أو العروض التي سبق تنزيلها، هذا لا يزيل الأصوات المزعجة القريبة فحسب، بل يقتل الوقت أيضًا أثناء الانتظار.

 

التخطيط المسبق لرحلتك

 

- من أفضل الطرق لتجنب الازدحام أثناء السفر التخطيط للرحلة السياحية مسبقًا، ما سيسمح للمسافر جمع أكبر قدر من المعلومات حول وجهته بالتخطيط لمسار السفر بشكل لا تشوبه شائبة.
- فكرة تجاوز الازدحام أثناء السفر مغرية دائمًا، ومع ذلك فإن أسهل طريقة للهروب من الزحام هي اتخاذ مسار أقل حركة وزيارة بعض الوجهات الأقل شهرة.

 

 

سيدتي 

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