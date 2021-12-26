نصائح لتجنب التسمم الغذائي أثناء السفر

الوكيل الإخباري - يتعرض بعض المسافرين خلال الرحلة السياحية إلى مشكلة التسمم الغذائي بعد تناول الأطعمة المختلفة على متن الطائرة وفي الوجهة المقصودة.

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هناك بعض النصائح التي يمكن إتباعها للحماية من التسمم الغذائي ومضاعفاته خلال السفر:

تجنب الطعام غير المطبوخ

من أهم طرق الوقاية من التسمم الغذائي أثناء الرحلة السياحية، تجنب الأطعمة غير المطهية جيدًا، حيث أن درجات الحرارة المرتفعة تقتل البكتيريا الموجودة في الطعام، والتي تكون سببًا في أمراض الجهاز الهضمي، كما أن درجات الحرارة الباردة أو الفاترة تدعم نمو الجراثيم، لذا من المهم تجنب الأطعمة مثل الفاكهة والخضروات غير المطبوخة قدر الإمكان، وعند اتخاذ قرار بشأن الطعام الذي يتم تناوله، من الضروري البحث عن العناصر التي يتم تسخينها بالبخار للتأكد من أنها طازجة وخالية من البكتيريا.

زجاجات المياه

يفضل أن يتأكد المسافر من توفير زجاجات مياه أثناء الرحلة في كل مكان يتواجد فيه، وذلك لعدم التحقق من نظافة المياه التي تتواجد في بعض الأماكن لذا فمن الأفضل أن يتوافر زجاجات مياه داخل الحقيبة مع المسافر أثناء التجول في الوجهة السياحية، وعندما ينتاب المسافر أي شكوك حول نظافة المياه الذي تناولها في أحد الأماكن فمن المهم للغاية تناول المياه الفوارة أو المشروبات الغازية.

تناول الأطعمة في الأماكن المزدحمة

يفضل أن يتم اختيار المطاعم المزدحمة التي يذهب إليها السكان المحليون دومًا لتناول الوجبات، وذلك يكون دليلًا على أن الأطعمة مميزة ونظيفة وصحية وطازجة وبالتالي الحماية من حدوث التسمم الغذائي.

الحذر من منتجات الألبان

على الرغم من أن منتجات الألبان صحية وجيدة للصحة، إلا أنها قد تسبب المرض والتسمم الغذائي، خاصًة في المناطق النامية، حيث أنه لا بأس بالحليب الطازج الساخن، وفي حالة إذا كان المسافر يرغب في تناول الحليب مع القهوة والشاي فلابد من التأكد من غليانه.



علاج التسمم الغذائي

في حالة إذا كان المسافر يعاني من التسمم الغذائي خلال الرحلة، فيمكن حل هذه المشكلة وعلاجها خلال 24 ساعة، على الرغم من أن بعض أنواع التسمم الغذائي يمكن أن تستمر لفترة أطول، حيث يمكن علاجه من خلال الراحة وتعويض السوائل المفقودة حتى الشعور بالتحسن، ثم البدء في تناول المأكولات تدريجيًا والتي من الضروري أن تكون قليلة الدسم وسهلة الهضم، كالخبز المحمص والمكرونة العادية، والمقرمشات، والأرز، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار التوقف عن الطعام إذا عاد الغثيان.

غسل اليدين جيدًا

يفضل الاستمرار في غسل اليدين جيدًا طوال الرحلة، بالإضافة إلى الاستعانة بمعقمات اليدين في حالة عدم القدرة على غسل اليدين في بعض الأحيان، وذلك لالتقاط البكتيريا والجراثيم عندما ملامسة أي شيء وبالتالي قد يتسبب ذلك في الإصابة بالتسمم الغذائي عند تناول الطعام، ويتم ذلك من خلال بلل اليدين بالمياه الجارية النظيفة واستعمال الصابون، بالإضافة إلى ضرورة فرك اليدين مع بعضهما البعض وبين الأصابع لمدة 20 ثانية على الأقل، ثم يتم شطف اليدين جيدًا تحت الماء الجاري ثم التجفيف بمنشفة نظيفة.

حمل الأطعمة للطوارئ

يفضل حمل بعض الأطعمة للطوارئ لعدم تناول المأكولات التي قد تكون ملوثة في بعض الأماكن داخل الوجهة السياحية، حيث أن هذه الطريقة يكون لها دورًا مساهمًا في الحماية من التسمم الغذائي.

المصدر - سيدتي

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