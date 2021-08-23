نصائح لتجنب ضياع حقائبك أثناء السفر

الوكيل الإخباري - يعدّ فقدان الحقائب والأمتعة من أبرز مشكلات السفر خصوصاً في المطارات .

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بعض النصائح لتجنب ضياع حقائبك أثناء السفر وافساد متعة الرحلة :

لصق علامة على الأمتعة من الخارج



قبل فحص الحقيبة، ضع عليها ملصقات من الداخل والخارج. إن وضع العلامات على الحقائب مفيد للأشخاص الذين يبحثون عن أمتعتهم المفقودة، ولكنه مفيد جدًا عندما تحتاج إلى المطالبة بها. استخدم حامل البطاقة الخارجي واستخدم إحدى العلامات التي ستجدها في عدادات إنجاز إجراءات السفر الخاصة بشركة الطيران؛ اربط الخيط المرن لهذه العلامة حول مقبض حقيبتك.

وضع علامة على الأمتعة من الداخل



ألصق بطاقة تحمل اسمك وعنوانك على الغطاء الداخلي لحقيبة الظهر وأترك نسخة من خط سير رحلتك وتذاكرتك في الداخل على مرأى من الجميع على أمل أن يقرأها شخص ما بالفعل إذا عثر على الحقيبة. بالنسبة إلى خط سير الرحلة، ضع ورقة تحتوي على رقم هاتفك الخلوي وهاتفك المنزلي بلغات مختلفة.



وضع علامة ملونة على الحقيبة



احصل على لفة صغيرة من الشريط اللاصق اللامع ولف قطعة حول شيء ما على حقيبتك ، مثل حزام الظهر أو المقبض. ستتمكن بعد ذلك من تحديد حقيبتك في كومة كاملة من الحقائب المتشابهة الشكل أو في يد شخص آخر. ستتمكن أيضًا من إدراجه كعلامة تعريف إذا كان عليك الإبلاغ عنها كأمتعة مفقودة. إذا كانت حقيبة الظهر الخاصة بك عادية ، سوداء ، شائعة مع المسافرين، وليس بها ملصقات من الخارج، فسيكون من الصعب جدًا على شركة الطيران تتبعها بنجاح.

التقاط صورة للحقيبة



التقط صورة لحقيبتك

ويفضل أن يكون ذلك بعلامة ملونة، وقم بتخزينها في كاميرا هاتفك أو في الكاميرا الرقمية الخاصة بك. اطبعها واحتفظ بها مع جواز سفرك في حقيبة اليد أو حامل جواز السفر أيضًا. إذا كان عليك الإبلاغ عن حقيبة مفقودة، فلديك طريقة سهلة لتظهر للأشخاص المسؤولين شكل حقيبتك. إذا كان لديك نسخة ورقية على هاتفك، فيمكنك ترك النسخة عند مكتب الأمتعة إذا كان عليك مغادرة المطار من دون حقيبتك.

إزالة العلامات القديمة



قبل فحص أمتعتك، قم بنزع أي علامات قديمة للأمتعة قد تكون شركة طيران أخرى قد وضعتها على حقائبك - علامات كبيرة تدور حول مقبض مع معلومات الرحلة عليها.



اقفال الحقيبة



كلما كان الوصول إلى حقيبتك صعبًا، قل احتمال حدوث ذلك، لذلك أقفل حقيبتك بأقفال معتمدة من إدارة أمن المواصلات.



انتظار الحقائب



اذهب إلى منطقة المطار حيث سيتم تفريغ أمتعتك بأسرع ما يمكن بعد هبوط رحلتك. إذا كنت ذاهبًا إلى قسم استلام الأمتعة، فستصل قبل وقت طويل من وصول الحقائب؛ إذا تم تفريغ الحقائب على مدرج المطار من طائرة صغيرة ، راقب حقيبتك حتى تصبح في يدك.

المصدر - سيدتي