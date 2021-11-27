نصائح لتجنب لدغات البعوض خلال السفر

الوكيل الإخباري - يتعرض البعض إلى الكثير من لدغات البعوض المزعجة أثناء التواجد وزيارة وجهة سياحية جديدة، خاصة في الطقس الحار الذي تكثر فيه الحشرات المزعجة.

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بعض النصائح التي يمكن إتباعها لتجنب لدغات البعوض خلال فترة السفر:

تجنب المناطق الحارة

يفضل عند اختيار الوجهة السياحية الابتعاد عن المناطق التي تتميز بدرجات الحرارة المرتفعة وذلك لأنها تكون أكثر المناطق التي تتواجد فيها مختلف الحشرات كالبعوض وتنتشر بكثرة وبالتالي تكون سببًا في الإصابة بالأمراض المعدية.

ارتداء الألوان الفاتحة

البعوض ينجذب إلى الألوان الداكنة، لذا يعد ارتداء الألوان الفاتحة من أكثر الحلول الفعالة لتجنب لدغ البعوض، كما أنه من المعروف أن الألوان الزاهية أيضًا يكون لها تأثيرًا سلبيًا في جذب الحشرات اللادغة كالدبابير، لذا من الضروري ارتداء الملابس ذات الألوان المحايدة للمساعدة في منع لدغات البعوض.

استعمال طارد الحشرات

يعد طارد الحشرات أكثر الطرق الفعالة في منع لدغ البعوض خلال زيارة الوجهات السياحية، كما أنه من الممكن أيضًا استعمال المبيدات الحشرية الأكثر فعالة والتي تمنع لدغات البعوض.

تجنب أوقات معينة في اليوم

يفضل تجنب التواجد في أوقات معينة من اليوم بالخارج والتي تكثر فيها حركة الحشرات والبعوض وتكون أكثر نشاطًا مثل توقيت الفجر، حيث غالبًا تكون هذه الأوقات من اليوم أكثر برودة وبالتالي يجعل الظروف أكثر ملائمة للبعوض.



ارتداء الملابس المناسبة

في أغلب الأحيان يلدغ البعوض أي منطقة من الجلد المكشوف، لهذا السبب من المهم ارتداء ملابس بأكمام طويلة للحماية من لدغات البعوض، كلما كانت الملابس تعمل على الحماية من لدغات البعوض كلما كان ذلك مساهمًا في منع الإصابات المزعجة للبعوض خلال زيارة الوجهة السياحية.

الناموسيات

تعتبر الناموسيات أكثر الخيارات الفعالة والتي يتم استعمالها في الليل أثناء النوم، وذلك لأنها تعمل كحاجز لإبعاد البعوض أثناء فترة النوم.

الاستحمام بشكل متكرر

للبقاء بعيدًا عن لدغات البعوض، من المهم الاستحمام بشكل متكرر، وذلك لأن البعوض ينجذب إلى رائحة العرق، لذا من المهم الاستحمام المستمر طوال فترة الإقامة في الوجهة السياحية.

المصدر - سيدتي