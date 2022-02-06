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الأحد، 06-02-2022 04:23 م

نصائح لترتيب حقائب سفر البنات

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الوكيل الإخباري - تحتاج الفتيات إلى طريقة خاصة لترتيب وتنظيم حقيبة السفر لوضع كافة المستلزمات الضرورية خلال فترة السفر.

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في الآتي، أبرز الخطوات لإتباعها عند ترتيب شنط البنات :

 

عدم أخذ أي شيء لا تحتاجه
يرغب البعض في حزم الكثير من الأشياء ووضعها داخل حقيبة السفر، لذا فمن الضروري الحصول فقط على الاحتياجات والمستلزمات ووضعها داخل حقيبة السفر، فعلى سبيل المثال من المهم تحديد الطقس الخاص بالوجهة السياحية والاستعانة المناسبة.

 

مشاركة العناصر مع شريك السفر
ينصح بمشاركة العناصر والضروريات مع شريك السفر من أجل تسهيل وضع بقية المستلزمات داخل حقيبة السفر، سواء كان شريك السفر أحد الأصدقاء أو من العائلة، حيث أن إتباع هذه الطريقة يكون لها دورًا مساهمًا في توفير المساحة والوزن داخل الحقيبة.

 

استعمال الأكياس الشفافة
يكون للأكياس الشفافة دورًا مساهمًا في ضغط وتنظيم الملابس، وبالتالي فإن هذه الطريقة تلعب دورًا في جمع كافة المستلزمات والضروريات داخل حقيبة السفر، وبالتالي المساهمة في تقليل حجم الملابس، حيث أنه من الضروري وضع الملابس وكافة الاحتياجات في هذه الأكياس ثم يتم استعمال المكنسة الكهربائية لخروج الهواء من الأكياس.


ترك بعض المساحة في حقيبة المشتريات
ينصح بضرورة ترك مساحة فارغة في حقيبة المشتريات، حيث أن عادًة ترغب الفتيات في القيام بزيارة أماكن التسوق لشراء الملابس والاحتياجات الأخرى ويتم وضعها داخل الحقيبة المُخصص للمشتريات.

 

الاحتراس من السوائل في حقيبة السفر
يفضل الاحتراس من السوائل في حقيبة السفر وذلك من خلال وضع كميات صغيرة منها داخل أكياس، والتي يكون من بينها:«الشامبو، مستحضرات التجميل، الكريمات وغير ذلك».


اختيار الملابس والأحذية المناسبة
ينصح باختيار الملابس والأحذية المناسبة مع بعضها البعض وحملها ووضعها في حقيبة السفر، وبالتالي يكون ذلك مساهمًا في حزم أقل من الأشياء بالإضافة إلى أنه من الممكن الحصول على عنصر واحد فقط من الأحذية يتناسب مع باقية الملابس التي يتم الاستعانة بها خلال الرحلة.


عدم الإفراط في وضع المكياج
يفضل وضع الاحتياجات فقط من المكياج وعدم وضع الكثير من المستحضرات التي ليس لها ضرورة أو حاجة خلال فترة السفر، كما أنه من الضروري وضع كميات صغيرة منها في أكياس أو زجاجات أخرى صلبة وصغيرة.


لف كل شيء
في حالة الرغبة في زيادة المساحة في حقيبة السفر، فمن الضروري التأكد من لف الملابس جيدًا، مما يؤدي إلى تقليل التدحرج والتجاعيد أيضًا، وبالتالي يمكن القيام بهذه الطريقة للحصول على أفضل النتائج في تنظيم الملابس.

 

سيدتي

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