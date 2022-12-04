نصائح لتوفير المال عند السفر

الوكيل الإخباري - تكثر الطرق والخطوات التي تقوم بدور في "إنقاذ" الميزانية الخاصّة بالسفر، أثناء الرحلة السياحية. في الآتي، مجموعة من الحيل لتوفير المال عند السفر.

اضافة اعلان

- يمكن أن تكون زيارة الأسواق المحلّية مغامرة سياحية "لطيفة"، حيث يجد المسافر أنواعًا مختلفة من الأطعمة التي يمكن تناولها في الوجبات. أضف إلى ذلك، تفيد تعبئة الشنطة، بوجبات خفيفة معدة في مكان الإقامة، مع أهمّية أن تكون الصنوف مدعمة بالبروتين، ما يجعل المسافر يشعر بالشبع، وأن لا تشغل مساحة كبيرة في الأمتعة.

- إحدى أفضل الطرق للحصول على الطعام أثناء السفر هي صالة المطار، إذ يوفر العديد من بطاقات ائتمان السفر المميزة إمكانية الدخول إلى الصالات، مع تناول وجبات خفيفة مثل الفاكهة ورقائق البطاطس والبسكويت والقهوة. في بعض صالات السفر، تقدّم الوجبات على هيئة "بوفيه".

- عوضًا عن استقلال سيارة أجرة باهظة الثمن عند الوصول، يمكن استخدام وسيلة من وسائل النقل العام، بتكلفة بسيطة. أضف إلى ذلك، يمكن مشاركة الرحلة مع آخرين لخفض التكلفة.

- يقدم بعض بطاقات الائتمان قضاء ليال بالمجان في الفنادق فينصح بالحصول على إحدى هذه البطاقات لتوفير بعض المال.



سيدتي