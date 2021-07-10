الأحد 11-07-2021
الوكيل الاخباري

الجزائر تعيد تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة منذ بداية تفشي كورونا

هجوم بالهاون على قاعدة أميركية في دير الزور شرقي سوريا

بسبب قرصنة إلكترونية .. إعلان غير مسبوق لحالة الطوارئ بألمانيا

مرفأ بيروت.. أهالي الضحايا يقتحمون باحة منزل وزير الداخلية

فروانة: 82 أسيرا فلسطينيا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 سنة

تونس: 194 وفاة و 9286 إصابة جديدة بكورونا

بريطانيا تدين هدم ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين

مقتل اردني في عملية سطو مسلح في امريكا

العراق يطالب إيران بالحصول على حقوقه المائية

الرئيس العراقي: مهمة القوات الأجنبية تمكين قدرات قواتنا وتطويرها

السبت، 10-07-2021 04:08 م

نصائح لحجز تذاكر الطائرة بأسعار رخيصة

cheapest-airline-ticket


الوكيل الإخباري - لقد اختبرنا جميعًا عملية البحث المرهقة والمتكررة عند محاولة حجز أرخص الرحلات الممكنة إلى أي وجهة معينة، مع محركات البحث، التي لا نهاية لها والأسعار المتقلبة باستمرار، لذا فإن أسلوب الحجز المقتصد للرحلات الجوية أمر مربك.

اضافة اعلان

 

أفضل الطرق للحصول على تذاكر سفر رخيصة : 

 

احجز مبكرًا للرحلات الرخيصة : 

عادةً، ترتفع أسعار تذاكر الطائرة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة قبل المغادرة. لذا، يعد الحجز في أقرب وقت ممكن من أسهل الطرق لضمان حصولك على أقل سعر. يجب أن تكون قادرًا على تأمين أفضل الأسعار إذا قمت بالحجز في غضون ثلاثة أشهر إلى 30 يومًا من المغادرة.
أيضًا، إذا كنت تستخدم محرك بحث عن السفر، فهناك خوارزمية توقع الأسعار التي تحلل اتجاهات الأسعار التاريخية للمساعدة في التنبؤ بما إذا كانت أسعار التذاكر سترتفع أو تنخفض أو تظل كما هي. هذه التنبؤات ليست دقيقة بنسبة 100٪ ، لكنها عادةً ما تكون جيدة جدًا.
سبب آخر للحجز مبكراً هو ضمان الحصول على المقعد الذي تريده، بخاصة لرحلات موسم الذروة، قد تدفع نفس السعر مقابل المقعد الموجود بجوار الحمام والآخر في الجزء الأمامي من المقصورة.

 

تعيين تنبيهات الأسعار
من خلال البحث عن الرحلات في وقت مبكر، لا يلزمك شراء رحلة اليوم لأن الأسعار سترتفع، إذا انتظرت حتى اللحظة الأخيرة للشراء. إذا لم تكن مستعدًّا لشراء تذكرة اليوم، يمكنك ضبط تنبيه سعر يخطرك عندما يرتفع سعر التذكرة أو ينخفض، يمكن أن تتقلب أسعار التذاكر على أساس يومي، حتى لو حدث انخفاض بسيط يمكن أن يؤدي إلى توفير كبير إذا كنت بحاجة إلى شراء تذكرة لكل فرد من أفراد عائلتك.

 

كن مرنًا
هناك طريقة أخرى لتوفير المال، هي وجود خطط سفر مرنة، هناك طريقتان من أسهل الطرق للعثور على رحلات طيران رخيصة في السفر في منتصف الأسبوع أو في العطلة الفعلية، لأن عددًا أقل من الأشخاص يسافرون في هذه الأيام، قد تفكر أيضًا في السفر إلى مطار مختلف، فالمرونة هي إحدى أسهل الطرق لخفض تكاليف السفر بالطائرة.


رحلة طيران متصلة
إذا لم تكن في عجلة من أمرك للوصول إلى وجهتك النهائية، فقد يكون حجز رحلة ربط أرخص من رحلة بدون توقف، ستتيح لك محركات البحث تصفية مسارات الرحلة من خلال الخيارات الآتية: بدون توقف، ومحطة واحدة ، و2+ توقف. حتى شركات الطيران المختلطة قد تكون قادرة على توفير بعض النقود لك أيضًا.

 

المصدر - سيدتي 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
كالابريا-4-800x500

قرى إيطالية تدفع 33 ألف دولار مقابل الانتقال إليها - صورة

ميناء-مارينا-غراندي

جولة على فنادق كابري الإيطالية

lsfr_wkwrwn

نصائح لاتخاد اجراءات وقائية خلال السفر في فصل الصيف

امارات

الإمارات تعلق دخول القادمين من إندونيسيا وأفغانستان

174190

شاهد افتتاح ديب دايف دبي أعمق حوض للغوص في العالم

medium-2021-07-07-9920335eef-1625685593

أطول قلعة رملية في العالم بالدنمارك تدخل موسوعة غينيس - فيديو