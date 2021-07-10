نصائح لحجز تذاكر الطائرة بأسعار رخيصة

الوكيل الإخباري - لقد اختبرنا جميعًا عملية البحث المرهقة والمتكررة عند محاولة حجز أرخص الرحلات الممكنة إلى أي وجهة معينة، مع محركات البحث، التي لا نهاية لها والأسعار المتقلبة باستمرار، لذا فإن أسلوب الحجز المقتصد للرحلات الجوية أمر مربك.

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أفضل الطرق للحصول على تذاكر سفر رخيصة :

احجز مبكرًا للرحلات الرخيصة :

عادةً، ترتفع أسعار تذاكر الطائرة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة قبل المغادرة. لذا، يعد الحجز في أقرب وقت ممكن من أسهل الطرق لضمان حصولك على أقل سعر. يجب أن تكون قادرًا على تأمين أفضل الأسعار إذا قمت بالحجز في غضون ثلاثة أشهر إلى 30 يومًا من المغادرة.

أيضًا، إذا كنت تستخدم محرك بحث عن السفر، فهناك خوارزمية توقع الأسعار التي تحلل اتجاهات الأسعار التاريخية للمساعدة في التنبؤ بما إذا كانت أسعار التذاكر سترتفع أو تنخفض أو تظل كما هي. هذه التنبؤات ليست دقيقة بنسبة 100٪ ، لكنها عادةً ما تكون جيدة جدًا.

سبب آخر للحجز مبكراً هو ضمان الحصول على المقعد الذي تريده، بخاصة لرحلات موسم الذروة، قد تدفع نفس السعر مقابل المقعد الموجود بجوار الحمام والآخر في الجزء الأمامي من المقصورة.

تعيين تنبيهات الأسعار

من خلال البحث عن الرحلات في وقت مبكر، لا يلزمك شراء رحلة اليوم لأن الأسعار سترتفع، إذا انتظرت حتى اللحظة الأخيرة للشراء. إذا لم تكن مستعدًّا لشراء تذكرة اليوم، يمكنك ضبط تنبيه سعر يخطرك عندما يرتفع سعر التذكرة أو ينخفض، يمكن أن تتقلب أسعار التذاكر على أساس يومي، حتى لو حدث انخفاض بسيط يمكن أن يؤدي إلى توفير كبير إذا كنت بحاجة إلى شراء تذكرة لكل فرد من أفراد عائلتك.

كن مرنًا

هناك طريقة أخرى لتوفير المال، هي وجود خطط سفر مرنة، هناك طريقتان من أسهل الطرق للعثور على رحلات طيران رخيصة في السفر في منتصف الأسبوع أو في العطلة الفعلية، لأن عددًا أقل من الأشخاص يسافرون في هذه الأيام، قد تفكر أيضًا في السفر إلى مطار مختلف، فالمرونة هي إحدى أسهل الطرق لخفض تكاليف السفر بالطائرة.



رحلة طيران متصلة

إذا لم تكن في عجلة من أمرك للوصول إلى وجهتك النهائية، فقد يكون حجز رحلة ربط أرخص من رحلة بدون توقف، ستتيح لك محركات البحث تصفية مسارات الرحلة من خلال الخيارات الآتية: بدون توقف، ومحطة واحدة ، و2+ توقف. حتى شركات الطيران المختلطة قد تكون قادرة على توفير بعض النقود لك أيضًا.

المصدر - سيدتي







