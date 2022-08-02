نصائح لحماية الأشياء الثمينة خلال السفر

الوكيل الإخباري - يحتفظ العديد من المسافرين ببعض الأشياء الثمينة خلال الرحلة السياحية، علماً أن هذه الأغراض قد تكون عرضة للضياع.

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في الآتي، بعض الطرق والخطوات التي يكون لها دورًا في الحفاظ على الأشياء الثمينة الخاصة بالمسافر:

الحفاظ على المعدات المناسبة

ينصح بضرورة الحفاظ على الهاتف والمحفظة الشخصية والمقتنيات الثمينة أثناء السفر، لذا يمكن التحقق والتأكد من جميع العناصر التي تساعد على تأمين الممتلكات أثناء السفر من خلال توفير المعدات المناسبة الخاصة بالحفاظ على سلامة السفر الفردي، والتي يكون من بينها: أكياس واقية، حقيبة ظهر، أحزمة النقود، الخزائن، الملابس المقاومة للنشل مثل الأوشحة أو القمصان، السراويل أو الفساتين.

ارتداء حقيبة في المقدمة

تساعد معدات سلامة السفر من أكثر الطرق التي تجنب التعرض للسرقة والسرقة أثناء السفر، حيث أنه من أفضل النصائح كيفية الحفاظ على المتعلقات الشخصية وجعلها آمنة عند التجول في المدينة من خلال ارتداء الحقيبة في الأمام، وبالتالي فأن هذه الطريقة تعد ضمن الطرق المثالية والجيدة في الحماية من السرقة وخاصًة للأشياء الثمينة التي يمتلكها المسافر.



ترك الممتلكات في مكان الإقامة

تعد هذه الطريقة ضمن إحدى الطرق البسيطة للحفاظ على الأمتعة وجعلها آمنة، وذلك من خلال وضعها في مكان الإقامة أو الفندق طوال فترة التجول داخل الوجهة السياحية، ويتم ذلك من خلال وضعها في الخزائن أو الأماكن الآمنة داخل غرفة الفندق والتي يصعب للغاية في هذا التوقيت سرقتها، والتي يكون من بينها: جواز السفر، بطاقة الائتمان والخصم، والأموال الإضافية.



حفظها داخل الخزائن

يمكن الاستعانة بالخزانات داخل الفندق من أجل ترك الأشياء الثمينة الخاصة بالمسافر داخله، ولكن من الضروري التأكد من استعمال الخزائن وترك الأشياء الثمينة في مكان الإقامة وبالتالي هذا يكون مساهمًا في المساعدة على حماية الممتلكات.



تأمين الممتلكات كالأموال والبطاقات في أماكن مختلفة

يمكن تأمين الممتلكات كالأموال والبطاقات في أماكن مختلفة، وبالتالي هذا يكون مساهمًا في الحماية من سرقة الأشياء الثمينة جميعها في حالة التعرض للسرقة أو الاحتيال، ولكن من الضروري للغاية الحفاظ على التعرف على أماكن هذه الأشياء وعدم نسيانها لاختلاف وضعياتها.

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