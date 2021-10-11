نصائح لرحلة اقتصادية في جزر المالديف

الوكيل الإخباري - مع ما يقرب من 1190 جزيرة بركانية ومرجانية منتشرة عبر المحيط الهندي، تعتبر جزر المالديف واحدة من أشهر الملاذات الرومانسية للاستمتاع ببعض السحر الاستوائي. نظراً لمناخها اللطيف وخيارات وافرة من الأنشطة، يجب أن تكون جزر المالديف على قائمة كل مسافر.



بعض النصائح عند التخطيط لرحلة اقتصادية في جزر المالديف :



التخطيط وفقاً للطقس

من نوفمبر إلى أبريل هو موسم الذروة لقضاء عطلة جزر المالديف بسبب الطقس الممتاز مع أشعة الشمس اللطيفة. للحصول على خطة رحلة منخفضة التكلفة في جزر المالديف، سيكون السفر بين موسم الذروة وخارجه، من بين أفضل الخيارات حيث يبقى الطقس لطيفاً وتنخفض تكلفة المنتجعات. على الرغم من شيوع هطول الأمطار بغير موسمها، إلا أنها لا تمطر طوال اليوم وبالتالي، فإن الفترة الممتدة من أبريل إلى سبتمبر يمكن أن تكون أفضل خيار للمسافرين.



حجز الفنادق والرحلات عبر الإنترنت

ينصح بالتحقق من الرحلات الجوية المتاحة عبر الإنترنت قبل وقت طويل من الرحلة للاستفادة من التكاليف الأرخص. ينطبق الأمر نفسه على الفنادق أو المنتجعات، خاصةً إذا كنت تخطط للرحلة في موسم الذروة أو خارجه، حيث يحجز معظم الأشخاص ووكالات السفر مسبقاً. سيساعد دليل السفر في جزر المالديف في التخطيط لرحلة ممتعة هناك.



اختيار الإقامة والمواصلات ذات الأسعار المعقولة

اعتماداً على متوسط تكلفة إجازة جزر المالديف، يمكنك إما الذهاب إلى الفنادق الأقل تكلفة في الجزر المحلية أو تحقيق أقصى استفادة من الرفاهية والخصوصية في المنتجعات من فئة الخمس نجوم في الجزر الخاصة. بالنسبة لأولئك الذين يسافرون مع الأطفال، قد يكون اختيار الفيلات فوق الماء اختياراً سيئاً لأنها قد تكون غير آمنة بالنسبة لهم للعب أو تسلق الأرصفة.

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تجنب تغيير الأماكن بشكل متكرر

أثناء التخطيط لإقامة في جزر المالديف، تأكد من اختيار فندق أو منتجع واحد فقط وقضاء إجازتك هناك بدلاً من التنقل بين الجزر. يعد الانتقال من مكان إلى آخر في جزر المالديف أمراً متعباً. بصرف النظر عن الناحية المادية، يتعين على المرء استئجار قارب سريع أو طائرة مائية للسفر من جزيرة إلى أخرى.

المصدر - سيدتي