نصائح لقضاء شهر العسل في فرنسا

الوكيل الإخباري - يرغب الكثيرون من المقبلين على الزواج في قضاء شهر العسل في فرنسا، إلا أن هناك الكثير من النصائح والقواعد الضروري إتباعها عند السفر إلى فرنسا لقضاء عطلة شهر العسل والتي يمكن رصدها في عدد من النقاط التالية.



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المحطة الأولى: ليلة رومانسية في نيس

يمكن السفر إلى نيس وقضاء اليوم الأول في وضع شهر العسل (وتجاوز الرحلة الجوية)، والتنزه في سوق الزهور والخضروات الشهير في الساحة الرئيسية بالمدينة القديمة، كورس ساليا، والتوجه إلى كورنيش الواجهة البحرية لتناول المشروب المفضل على شاطئ البحر في الشرفة في بار تاباس موفيدا.

المحطة الثانية: يوم جذاب في سان تروبيه

يمكن التفكير في الرحلات البرية، قد يستغرق الانتقال من وجهة إلى أخرى أكثر من خمس ساعات، ليس هذا هو الحال في أوروبا من نيس، يمكن الوصول بسهولة إلى برشلونة أو توسكانا في أقل من ست ساعات، مما يعني أن أي مكان تريد زيارته في الجنوب يقع على بعد بضع ساعات بالسيارة، حيث يمكن البدء على طول الساحل والتوجه إلى واحدة من أكثر مناطق شهر العسل سحرًا، سان تروبيه.

التمتع بمناظر باريس المذهلة

لا يمكن اعتبار شهر العسل في باريس مكتملاً من دون تبادل القربان أثناء زيارة واحدة على الأقل من وجهات النظر الأكثر شهرة في باريس، حيث تتوفر المناظر الشخصية المفضلة لباريس هي من أعلى نوتردام (وجود الجرغول في المقدمة أمر مذهل) وقوس النصر، حيث يمكن السماع إلى أشياء جيدة حول المنظر من برج مونبارناس، الذي يتمتع بميزة تتمثل في ضمان عدم وجود برج مونتبارناس.

نزهة على طول ضفاف نهر السين



يمكن المشي على طول نهر السين هو خيار ترفيهي دائمًا ورومانسي لطريقة لقضاء بعض الوقت في باريس، في حالة البحث عن مكان جيد للبدء فإن المشي من متحف اللوفر إلى نوتردام يستغرق أقل من نصف ساعة، كما أن نهر السين يتحضن معظم الطريق.

زيارة قصر فرساي

كواحد من أكثر القصور فخامة وشهرة في العالم بالإضافة إلى أنه موقع الكثير من الأعمال الثورية الشجاعة فليس من المستغرب أن فرساي هي الرحلة اليومية الأكثر شعبية من باريس والتي يمكن أن يقوم بها العروسين خلال فترة الرحلة السياحية الخاصة بهما.

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