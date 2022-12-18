نصائح للاستمتاع بالرحلات البحرية

الوكيل الإخباري - يفضل الكثير من محبي المغامرة القيام بالرحلات البحرية والاستمتاع بالأجواء الخاصة بها لزيادة الشعور بالراحة والاسترخاء طوال فترة الرحلة، الأمر الذي يتطلب إتباع عدد من النصائح والخطوات الهامة قبل الانطلاق بالرحلة البحرية.

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حزم الضروريات في حقيبة اليد

ينصح بضرورة التأكد من حزم الأشياء الضرورية في الحقيبة المحمولة، لا سيما الأدوية، وشاحن الهاتف، وبدلة السباحة، والقبعة، وواقي الشمس.

لا تفرط في التعبئة

ينصح بالتخلص من كل الملابس التي يتم الاعتقاد أنه بحاجة إليها في رحلة بحرية، من خلال أخذ فقط منتصف الاحتياجات. إشارة إلى أن معظم الرحلات البحرية غير رسمية، وتحتاج إلى عدد قليل من الملابس للتنقل خلال الرحلة، يمكن أن تحتوي العديد من السفن على مغاسل على أسطح الكابينة حيث يمكن تشغيل حمولة أو اثنتين من الغسيل كل بضعة أيام.

إحضار أدوات نظافة إضافية

يجب توضيب حقيبة صغيرة من الأدوية التي يكون المسافر بحاجة لها أثناء الرحلة بالإضافة إلى توفير أدوات النظافة الإضافية التي يكون المسافر في حاجة لها بوفرة لاستخدامها يوميًا.

السفن القديمة أرخص بكثير في الإبحار

عند الرغبة في التوفير، يمكن البحث عن الإبحار على متن سفينة قديمة.



أحضر محول الطاقة الخاص

إن العديد من كبائن السفن السياحية لها منافذ محدودة، علمًا أن السفن الجديدة يتم بناؤها بمزيد من منافذ الطاقة ومع ذلك، من المهم إحضار محول أو اثنين لزيادة عدد المقابس المتاحة.



شرفتك ليست خاصة كما تعتقد

يمكن الوضع في الاعتبار أن الشرفة ليست بهذه الخصوصية تمامًا، الفواصل بين الشرفات منخفضة للسماح بمرور الرياح، كما أنها ترتفع بعدة بوصات فوق الأرض للسماح بتدفق المياه، هذا يعني أن أي شخص في الشرفة المجاورة للمسافر يمكنه بسهولة رؤية ما يحدث من دون بذل الكثير من الجهد.



الوصول باكرًا

يمكن توقع الكثير من الانتظار على متن السفينة، هناك دائمًا اندفاع كبير من السياح للصعود إلى السفينة، مما يؤدي إلى الانتظار في طوابير طويلة.

سيدتي

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