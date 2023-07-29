نصائح للاستمتاع بزيارة المتنزهات الطبيعية في العطلات القصيرة

الوكيل الإخباري - زيارة المتنزهات الطبيعية ضمن الرحلات البسيطة التي يمكن القيام بها خلال عطلات نهاية الأسبوع للاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية وسط أجواء هادئة.

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في السطور الآتية، بعض النصائح الهامة قبل زيارة المتنزهات الطبيعية.

اختيار الحديقة

لا بد من البحث جيدًا عن الحديقة، من خلال استخدم أداة البحث عن المتنزهات المفضلة حسب الأقرب من حيث الموقع أو النشاطات التي توفرها، كما أنه يجب الوضع في الاعتبار الموسم الذي سيتم زيارة المتنزه. فضلًا عن البحث على موقع الويب الخاص بالمتنزه ووسائل التواصل الاجتماعي لاستكشاف أي أنشطة يرغب الفرد القيام بها.

اختر أنشطتك وتعرف على حدودك

بمجرد العثور على حديقة يجب استكشاف الطرق التي التي يرغب الشخص التواجد فيها للاستمتاع بالمتنزه، من جولات القيادة إلى رحلات التنزه في الريف، هناك العديد من الطرق للاستمتاع بالمناظر الطبيعية.

ينصح بضرورة التأكد من التحقق من متطلبات أي تصاريح أو تخزين الطعام والتخلص منه، وقيود حجم المجموعة، وأي لوائح خاصة بالمنتزه من خلال زيارة موقع الويب الخاص بالمنتزه، كما أنه يجب ملاحظة ما إذا كان هناك أي حديقة مغلقة في وقت الزيارة إليها.



لعب بطريقة آمنة

عند القيام بأنشطة أكثر صرامة في المتنزهات، من المهم وضع خطة طوارئ وممارستها والتي ستساعد على الاستجابة لعضو المجموعة المفقود أو المصاب، يجب عدم الاعتماد على استقبال الهاتف في المنتزهات، لذلك من المهم تطوير وممارسة الخطة قبل الخروج، حتى يعرف الجميع ما يجب فعله في حالة الطوارئ.



خطط مسبقًا لرحلتك

ينصح بضرورة التعرف على البيئة والمخاطر في المنتزه التي قد تؤخر زيارتك أو تغيرها، مثل الطقس العاصف، كما أنه يجب وضع خطة احتياطية، مع أنشطة بديلة أو موعد مُعاد جدولته، في حالة ما إذا كان هناك شيء يلقي مفتاح الربط في الخطط.

إنشاء خطة

خطة الرحلة هي مستند يتضمن جميع المعلومات اللازمة للرحلة السياحية إلى المتنزه، بما في ذلك تفاصيل السفر والنشاط، وقائمة بالمعدات التي قد يحتاجها الزائر، والأشخاص الذين سينضمون إلى الرحلة، وتاريخ ووقت العودة.

هذه خطوة مهمة بشكل خاص لأولئك الذين يخططون لرحلات أطول في حالة الطوارئ، ستساعد خطة الرحلة جهود البحث والإنقاذ، يمكن أن تكون الطبيعة غير متوقعة، يمكن أن يتعرض الزائر للمتنزه إلى الظروف الجوية أو تعطل المعدات أو للخطر قبل أن التوجه إلى الحديقة، يجب ترك خطة مُحكمة للرحلة السياحية مع جهة اتصال الطوارئ الخاصة.



حزم الأغراض

عندما يحين وقت حزم الأمتعة، يجب التأكد من تضمين أساسيات، أدوات ضرورية للتنقل والحماية من أشعة الشمس والتغذية والإسعافات الأولية.

سيدتي