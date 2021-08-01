الوكيل الإخباري - قد لا تؤمن الغرفة التي تم حجزها في الفندق أهدافك، لذا لا بدّ من إجراء الأمور للحصول على أفضل غرفة في الفندق تلبي متطلباتك أثناء السفر.

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نصائح للحصول على أفضل غرف الفنادق :

قم بأبحاثك

لا تذهب فقط إلى الغرفة الأولى التي تم تخصيصها لك عند الحجز عبر الإنترنت. في هذه الأيام، من الممكن الحصول على معاينة سريعة لغرفتك في الفندق قبل تسجيل الوصول. العديد من الفنادق توفر جولات افتراضية بزاوية 360 درجة للغرف والمرافق المتاحة، حتى تتمكن من معرفة الغرفة التي تناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

اطلب أفضل صفقة

لا تتردد بالاتصال بالفندق وطلب صفقة مثالية لك. من المرجح أن يسفر هذا التكتيك عن نتائج جيدة إذا كنت معتاداً على إقامة علاقة مع الموظفين الرئيسيين، ولكن حتى لو لم تكن قد زرت الفندق من قبل، ليس من الصعب العمل على تنسيق البريد الإلكتروني لموظفي الفندق ، كما أن معرفة اسم المدير العام أمر سهل بنفس القدر، فلماذا لا تسأله ببساطة عن أفضل صفقة؟



اذهب مباشرة

في هذه الأيام، غالباً ما تكون الأسعار التي تقدمها مواقع الحجز هي نفس الأسعار التي ستدفعها إذا حجزت مباشرةً مع الفندق. تحقق دائماً من الأسعار المدرجة على موقع الفندق على الويب، واكتشف الامتيازات المتاحة.

تقدم الفنادق امتيازات أكبر وأفضل لمحاولة إقناع الضيوف بالحجز مباشرة، وبذلك ستكون أيضاً في طليعة أي ترقيات متاحة للغرف - وستقل احتمالية طردك إذا كان الفندق مكتظاً بالحجز.



التحدث مع الموظف

لا تتردد من إخبار الموظف الذي يقوم بتسجيل وصولك بأي احتفالات خاصة. سيحرص الكثيرون على جعل إقامتك لا تُنسى، سواء كان ذلك مع ترقية مجانية للغرفة، أو حزم أنشطة للأطفال.



اطلب ثلاجة

في حال لم تتوفر في الغرف العادية ثلاجة، فمن الجدير بالذكر أن الفنادق يجب أن توفر وسيلة للتبريد للضيوف الذين لديهم أدوية يحتاجون إلى البرودة. غالباً ما يكون الخيار الأسهل هو منحك غرفة بها ثلاجة ، لذلك قد ينتهي بك الأمر مع ترقية مجانية.



المصدر - سيدتي